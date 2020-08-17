Первая версия Google Assistant появилась в 2016 году. Несмотря на скромный возраст, программа обладает огромным количеством функций и получила популярность среди миллионов пользователей. Совсем скоро помощник станет еще более продвинутым и значительно упростит голосовой набор и перевод текста с помощью Gboard.

Gboard уже сейчас позволяет набирать текст с помощью речи. Сейчас при использовании голосового набора основной интерфейс клавиатуры сохраняется, а человек просто диктует ту или иную информацию, рассказывает Ausdroid.

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Что нового в Gboard

В обновленном интерфейсе, когда инициируется набор голосом, запускается специальный интерфейс управления, содержащий различные подсказки, которые упрощают голосовой ввод текста.

Также в клавиатуре появился обновленный переводчик. Если раньше эта функция работала только при ручном вводе текста, то сейчас пользователи могут записать слова на одном языке, а программа в режиме реального времени преобразует их в другой язык.

В настоящее время поддерживается перевод на несколько языков: английский, хинди, французский, русский, тайский, испанский, португальский и немецкий.