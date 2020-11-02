Пользователи уже привыкли к удобной функции предварительного просмотра содержимого ссылки. Она помогает экономить время и сразу отфильтровать интересное от неинтересного. Оказалось, что эта удобная функция на самом деле является большой дырой в безопасности, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Суть технологии проста: пользователь отправляет ссылку, другой человек открывает на смартфоне через одно из популярных приложений и вообще просмотр содержимого ссылки в некоторых приложениях оказался опасным как на iOS, так и на Android. Однако некоторые приложения в таком случае представляют потенциальную опасность для конфиденциальных данных, сообщает 9to5mac.

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В чем проблема

Например, iMessage и WhatsApp менее уязвимы, поскольку ссылки создаются еще на устройстве отправителя, в то время, как Reddit и некоторые другие сервисы создают превью прямо на устройстве получателя. Это означает, что злоумышленник может отправить вредоносную ссылку, способную собирать данные, включая IP-адрес и место расположения.

Однако гораздо хуже ситуация оказалась в приложениях Discord, Messenger, Instagram, Twitter и ряде других программ, которые генерируют предварительную версию ссылки на удаленном сервере, а не на устройствах отправителя и получателя. Это означает, что все данные будут незашифрованными, а любой, у кого есть доступ к этим серверам, сможет просматривать содержимое чата.

С помощью обнаруженной уязвимости исследователи смогли получить IP-адрес другого человека, просто отправив ему ссылку через мессенджер. Кроме того, они уверяют, что в некоторых случаях вебстраницы могут даже запускать вредоносный код.

Исследователи тестируют дыру в безопасности популярных мессенджеров, видео: