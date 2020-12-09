Сайт Pornhub начал процедуру изменения правил загрузки роликов после разоблачения New York Times. В материале отмечается, что множество видеороликов, которые размещаются на платформе, загружаются без согласия девушек и с участием несовершеннолетних.

В Pornhub объявили о новых правилах, направленные на борьбу с размещением такого контента. Например, платформа больше не позволит загружать видео анонимным пользователям.

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Правила изменились

В краткосрочной перспективе загружать видео на сайт смогут только партнеры по контенту и пользователи, участвующие в программе верификации аккаунтов. В 2021 году компания планирует развернуть еще более широкий процесс модерации контента для обычных пользователей (они тоже смогут загружать видео).

Также сервис запретил скачивать видео с сайта и сделал исключение только для платных загрузок. В материале New York Times, например, говорилось, что после того, как видео с несовершеннолетними были отмечены и удалены с платформы, их копии продолжали распространяться по сети и даже повторно попадали на сайт.

Сегодня мы делаем важные шаги для дальнейшей защиты нашего сообщества. Мы будем позволять загружать контент только идентифицированным пользователям. Мы запретили скачивание. Мы значительно расширили наш процесс модерации и недавно запустили программу Trusted Flagger с десятками некоммерческих организаций,

– Pornhub.

В компании также пообещали усилить модерацию контента, который уже находится на платформе, с помощью недавно созданной команды, которая специально занимается "активным поиском загруженного контента на предмет потенциальных нарушений". Компания опубликует свой первый отчет о проделанной работе в 2021 году, с подробным описанием результатов модерации.

Последствия скандала вокруг PornHub

После публикации New York Times деловые партнеры Pornhub столкнулись с растущим давлением со стороны общественности – компании Visa и Mastercard объявили о пересмотре своих отношений с площадкой и начали собственное расследование.