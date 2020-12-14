PornHub удалил почти 10 миллионов видео, которые были загружены непроверенными пользователями. К такому шагу компанию побудила статья New York Times о том, что сервис зарабатывает на видеозаписях с насилием над несовершеннолетними, после которой платежные системы MasterСard и Visa прекратили работу с сайтом.

PornHub объявил, что только проверенные пользователи смогут загружать контент на сайт. Кроме того, на сервисе введут проверку видеороликов. Об этом пишет The Verge.

Ранее Картами MasterСard и Visa теперь нельзя оплатить подписку на PornHub

Что известно

С 2021 года пользователи больше не смогут свободно публиковать свои видео на сервисе PornHub. Раньше это была основная часть контента, так как сайт работал по принципу YouTube, позволяя любому загрузить собственные видеоролики и зарабатывать с рекламы.

Раньше на сайте указывали на наличие в базе около 13,5 миллиона роликов. Теперь же их стало лишь 3,8 миллиона.

Загрузки теперь должны поступать только от официальных партнеров по контенту или участников “модельной программы" Pornhub, которая требует подтверждения возраста для регистрации. Ресурс Motherboard сообщает, что все ранее загруженные видео теперь "в ожидании проверки и обзора", начиная с 2021 года.

Напомним, недавно Visa и Mastercard отключили возможность проведения оплаты на сайте через свои платежные системы. Это произошло в рамках расследования о наличии незаконного контента.