Украинский сервис Дия получил "дизайнерский Оскар"
Эксперты высоко оценили дизайн украинского портала для госуслуг Дия. Сервис получил награду Red Dot Design Award в номинации Interface Design.
Как сказал глава Минцифры Михаил Федоров, эту награду можно считать "Оскаром или Grammy" в сфере дизайна. Идею дизайна портала воплотила организация Spiilka Design Büro.
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Также к работе над внешним видом сервиса присоединилась организация Fedoriv Agency, которая разрабатывала бренд Дия, а Kitsoft занимается реализацией портала.
"Удалось не только трансформировать государственные услуги из непонятных до "все просто работает", но и попасть в Музей дизайна Red Dot в Эссене. Украинский государственный сервис Дия станет объектом искусства среди достижений современного дизайна", – отметил Федоров.
Как известно, портал Дия полноценно заработал в начале апреля. На портале можно получить следующие услуги:
- справку о несудимости
- помощь при рождении ребенка
- ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет
- справку о безработице
- открытие ФЛП
- оплата комуслуг
- субсидию (заработает вскоре)
А также многие другие услуги.
Что такое Red Dot Design Award?Это ежегодная награда в области дизайна, которая проходит в городе Эссене (Германия).
Награды вручают дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне товаров широкого потребления. При этом работы, которые отметили эксперты, попадают в Музей дизайна Red Dot в Эссене, являющийся крупнейшим в мире собранием современного дизайна.