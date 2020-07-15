Эксперты высоко оценили дизайн украинского портала для госуслуг Дия. Сервис получил награду Red Dot Design Award в номинации Interface Design.

Как сказал глава Минцифры Михаил Федоров, эту награду можно считать "Оскаром или Grammy" в сфере дизайна. Идею дизайна портала воплотила организация Spiilka Design Büro.

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Также к работе над внешним видом сервиса присоединилась организация Fedoriv Agency, которая разрабатывала бренд Дия, а Kitsoft занимается реализацией портала.

"Удалось не только трансформировать государственные услуги из непонятных до "все просто работает", но и попасть в Музей дизайна Red Dot в Эссене. Украинский государственный сервис Дия станет объектом искусства среди достижений современного дизайна", – отметил Федоров.

Как известно, портал Дия полноценно заработал в начале апреля. На портале можно получить следующие услуги:

справку о несудимости

помощь при рождении ребенка

ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет

справку о безработице

открытие ФЛП

оплата комуслуг

субсидию (заработает вскоре)

А также многие другие услуги.