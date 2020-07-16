Весной 2020 года Apple выпустила новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE. Это было успешным шагом. Поэтому есть слухи, что компания готовит к выходу еще более бюджетный смартфон.

Как передает Gizmochina, новое поколение iPhone SE получило большой спрос среди потребителей.

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Цифры

Смартфон iPhone SE (2020) уже раскупили партией 12 до 14 миллионов единиц устройств. Это очень высокий показатель, особенно учитывая ситуацию с COVID-19 (вследствие пандемии рынок смартфонов существенно просел).

Как известно, новый iPhone SE – это самый дешевый смартфон в арсенале Apple. Он получил Retina HD дисплей с диагональю 4,7 дюйма с поддержкой Dolby Vision и HDR10. Устройство работает на базе нового чипсета Apple A13 (как в линейке iPhone 11). основная камера имеет разрешение 12 Мп, а фронтальная – 7 Мп.

На выбор у пользователя варианты памяти 64, 128 и 256 ГБ.

В Украине цена на iPhone SE (2020) стартует от 14 500 гривен (в США рекомендованная стоимость – 400 долларов).

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Новый бюджетник

По слухам, Apple уже готовит к анонсу еще более доступную модель. Цена в США составит 300 долларов (8100 гривен). Новую модель должны выпустить уже к концу 2020 года. Единственное, что пока известно о будущей новинке, что она тоже будет работать на базе системы Apple A13.