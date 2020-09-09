Проект IT BRO начали 2 года назад военнослужащие, которые на собственном примере знают как трудно адаптироваться к жизни после войны. Обучение проходит дистанционно, чтобы охватить ветеранов АТО из разных уголков Украины.

Сейчас проект уже в третий раз набирает участников на бесплатный курс web-разработки. Подробнее об этом читайте в материале журналистов 24 канала.

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Как возникла идея создания проекта IT BRO

Помогать адаптироваться ветеранам после войны через самореализацию Олекса Коба предложил своему побратиму. Так, в 2018 году бывшие бойцы начали проект, который дает возможность учить web-разработку бесплатно.

Чтобы кроме инструментов, упражнений для адаптации, у ветерана были какие-то возможности для заработка, чтобы закрыть какие-то базовые материальные потребности,

– пояснил основатель проекта IT BRO Олекса Коба.

Проект создан в формате онлайн-курсов, которые доступны исключительно ветеранам АТО. Игорь Кудыбин ушел на войну добровольцем летом 2014 года. Защищал свою страну более года, а теперь работает в иностранной IТ-компании с офисом в Киеве.

О курсах узнал из социальных сетей. Впоследствии зарегистрировался и заполнил анкету.

Игорь Кудыбин рассказал, что нужно было только:

знание компьютера на пользовательском уровне;

также был блок логических вопросов;

написать мотивационное письмо и перевести его на английский язык.

Как происходит отбор участников

Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Чтобы мотивировать будущих слушателей, организаторы перевели проект в формат гранта, который назвали в честь своего побратима – героя русско-украинской войны Григория Матяша. Он погиб в бою в Песках 31 июля 2015 года.



Григорий Матяш / Фото с сайта "Книга Памяти павших за Украину"

Олекса Коба отметил, что у человека есть определенная соревновательная составляющая. Также учредители проекта ввели промежуточные этапы между модулями. То есть, человеку нужно сдать определенные экзамены, чтобы перейти к следующему уровню.

Проект IT BRO – возможность для самореализации

Всего за 2 года существования в проекте приняли участие 250 ветеранов АТО. 10–15 % из них нашли работу в сфере IТ.

Организаторы на достигнутом останавливаться не планируют. Кроме IТ BRO они курируют еще ряд социальных проектов, поэтому хотят автоматизировать курс и развивать дополнительные этапы для повышения уровня приобретенных знаний. А уже в следующем курсе программирования совместят теорию с практикой.

По мнению основателя проекта Олексы Кобы, в этом году студентов будут переориентировать во время их практики в обучении на конкретные и практические вещи.

То есть, например они будут работать над сайтом, который будет рассказывать об английском языке. Они будут делать большую работу, практиковаться и учить еще и английский дополнительно,

– отметил он.

Расширить горизонты и дать возможность себе изменить жизнь вокруг. Участник курса Игорь убежден, что такой опыт открывает дорогу в будущее, независимо от возраста или образования.

"Это возможность для того, чтобы себя реализовать и найти что-то новое. Кого-то это может заинтересовать, а для кого-то это может быть очень большая возможность", – рассказал Игорь Кудыбин.

Группу ветеранов АТО набирают и на следующий курс. Заполнить анкету для участия в проекте можно до 11 сентября.