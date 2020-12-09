Компания Adobe заявила о прекращении поддержки мультимедийной платформы Flash еще в прошлом году. Плеер лишится поддержки уже к концу 2020 года. Впрочем, всего за несколько недель до закрытия компания неожиданно выпустила официальный апдейт для своего легендарного продукта.

В то же время, на своем официальном сайте Adobe еще раз напомнила об истории сверхпопулярной платформы и ее важности в процессе развития интернета.

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"Сегодня мы представляем последнее обновление Flash Player для всех регионов за пределами материкового Китая. Пользуясь возможностью, мы хотели бы поблагодарить всех наших клиентов и разработчиков, которые использовали и создавали контент для Flash Player в течение последних двух десятилетий. Мы надеемся, что Flash сыграл решающую роль в создании анимации, интерактивности, аудио и видео веб-контента, и надеемся помочь сформировать новую эру цифровых технологий", – отметили представители Adobe.

Когда Flash Player официально закроют

Поддержка Flash Player официально прекратится 31 декабря 2020 года, а с 12 января 2021 года начнется блокировка Flash-контента в браузерах. Сама компания рекомендует пользователям немедленно удалить Flash Player для обеспечения безопасности компьютеров и ноутбуков.

Отметим, что отдельное обновление для Windows 10 ранее выпустила и Microsoft – после его установки модуль Flash полностью удаляется из операционной системы.

Почему отказываются от Flash

Основной причиной, из-за которой разработчики решили полностью отказаться от Flash, стало большое количество уязвимостей. Однако за 20 лет развития технологии в сети появился целый пласт игр, видеороликов и сайтов, которые активно ее используют.