Новое исследование показало увеличение скорости астероида, приближающегося к Земле. Исследователи из Института астрономии Гавайского университета обнаружили, что астероид Апофис, названный в честь египетского бога хаоса, ускорился из-за неоднородного теплового излучения – так называемый эффект Ярковского.

Ученые утверждают, что это явление увеличивает вероятность столкновения астероида Апофис (99942 Apophis) с Землей в 2068 году, об этом сообщает Gizmodo.

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Стоит ли беспокоиться

По данным исследования, небесное тело сделает очень близкий подход к Земле в пятницу, 13 апреля 2029 года. Во время этого пролета 300-метровый астероид будет виден невооруженным глазом, но вероятность столкновения исключена, так как астероид будет пролетать на расстоянии примерно 30 тысяч километров от Земли.



Фото астероида 99942 Apophis в 2004 году

Его размеры сравнивают с Эйфелевой башней, и даже небольшое отклонение астероида от траектории потенциально может наделать бед Земле, хотя шанс этого ничтожно мал: 1 к 250 000.

До обнаружения ускорения Ярковского на Апофисе астрономы пришли к выводу, что потенциальное воздействие на Землю в 2068 году было невозможным. Обнаружение этого эффекта, действующего на Апофис, означает, что сценарий воздействия 2068 года все еще возможен,

- сообщили ученые.

Специалисты Гавайского университета отметили, что наблюдения с целью уточнения амплитуды эффекта Ярковского продолжаются. Ученые продолжают исследовать степень влияния этого эффекта на орбиту Апофиса. Астрономы отметили, что более точные данные о влиянии на Землю в 2068 году будут известны позже в ходе исследования.

Также исследователи отмечают, что размеры большинства астероидов, которые сближаются с Землей, не превышают девяти метров, поэтому сближение 99942 Apophis является уникальной возможностью для изучения.