Потенциально опасный астероид Апофис ускоряет приближение к Земле: исследование
Новое исследование показало увеличение скорости астероида, приближающегося к Земле. Исследователи из Института астрономии Гавайского университета обнаружили, что астероид Апофис, названный в честь египетского бога хаоса, ускорился из-за неоднородного теплового излучения – так называемый эффект Ярковского.
Ученые утверждают, что это явление увеличивает вероятность столкновения астероида Апофис (99942 Apophis) с Землей в 2068 году, об этом сообщает Gizmodo.
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Стоит ли беспокоиться
По данным исследования, небесное тело сделает очень близкий подход к Земле в пятницу, 13 апреля 2029 года. Во время этого пролета 300-метровый астероид будет виден невооруженным глазом, но вероятность столкновения исключена, так как астероид будет пролетать на расстоянии примерно 30 тысяч километров от Земли.
Фото астероида 99942 Apophis в 2004 году
Его размеры сравнивают с Эйфелевой башней, и даже небольшое отклонение астероида от траектории потенциально может наделать бед Земле, хотя шанс этого ничтожно мал: 1 к 250 000.
До обнаружения ускорения Ярковского на Апофисе астрономы пришли к выводу, что потенциальное воздействие на Землю в 2068 году было невозможным. Обнаружение этого эффекта, действующего на Апофис, означает, что сценарий воздействия 2068 года все еще возможен,
- сообщили ученые.
Специалисты Гавайского университета отметили, что наблюдения с целью уточнения амплитуды эффекта Ярковского продолжаются. Ученые продолжают исследовать степень влияния этого эффекта на орбиту Апофиса. Астрономы отметили, что более точные данные о влиянии на Землю в 2068 году будут известны позже в ходе исследования.
Также исследователи отмечают, что размеры большинства астероидов, которые сближаются с Землей, не превышают девяти метров, поэтому сближение 99942 Apophis является уникальной возможностью для изучения.
- Напоминаем, что "потенциально опасными" NASA называет все космические тела, которые пролетают ближе чем на расстоянии 7,5 миллиона километров от Земли, а их размеры превышают 100 метров. В настоящее время космическое агентство наблюдает примерно за 2 тысячами подобных объектов.