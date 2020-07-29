Благодаря расположению МКС, которая находится на высоте более 400 километров над Землей, астронавтам открывается уникальный вид на нашу планету. Именно с МКС астронавты могут делать уникальные снимки.

Этой возможностью пользуется практически каждый астронавт, который попадает на МКС, сообщает 24 канал. В галерее NASA сотни фотографий, которые демонстрируют различные явления, происходящие на нашей планете с расстояния МКС.

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Мы отобрали несколько действительно впечатляющих фото восхода и заката солнца, которые часто наблюдают астронавты МКС, ведь станция делает 16 оборотов вокруг нашей планеты за сутки поэтому астронавты могут наблюдать эти красивые явления крайне часто.

Галерея NASA

Если же вы хотите увидеть один из 16 рассветов, которые могут наблюдать астронавты на МКС, или посмотреть на Землю с борта МКС – это можно сделать на официальном стриме NASA.

Смотрите NASA Live Stream с борта МКС: