В субботу, 1 августа, космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Герли и Робертом Бенкеном на борту отсоединится от МКС и направится к планете Земля. Приводнение запланировано на 2 августа.

Как сообщает 24 канал, корабль Crew Dragon с астронавтами миссии Demo-2 возвращается на Землю.

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Когда Crew Dragon вернется на Землю

После всестороннего анализа прогноза погоды в каждом из семи потенциальных мест, где возможно осуществить посадку корабля Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли, NASA и SpaceX определились с датой возвращения миссии Demo-2 – это произойдет в воскресенье, 2 августа.

Команды будут продолжать пристально следить за тропическим штормом Ronald и мониторить погоду вокруг полуострова Флорида, включая потенциальные места приводнения в Мексиканском заливе и вдоль атлантического побережья США.

Где смотреть возвращение астронавтов

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Основные операции и время

Процесс расстыковки состоится 2 августа в 2:34 по киевскому времени.

Приводнение экипажа предварительно намечено на 2 августа в 21:42 по Киеву.

Места посадки

Приводнение может произойти у берегов Пенсаколы, Тампы, Талахаси, Панама-Сити, мыса Канаверал, Дейтона или Джексонвиля. Наиболее перспективными местами посадки сейчас выглядят районы Пенсаколы и Панама-Сити.

Места приводнения экипажа Crew Dragon

Как будет проходить возвращение астронавтов на Землю

Возвращение корабля может занять от 6 до 30 часов, в зависимости от того, какая зона посадки будет выбрана.

Отстыковка

Если решение о возвращении за 6 часов до отстыковки будет положительным, окончательное решение об уходе корабля от МКС будет принято за 2,5 часа до расстыковки. Потом за 5 часов до маневра схода с орбиты и за 6 часов до посадки, SpaceX и NASA совместно примут решение о том, чтобы начинать процедуры возврата.

Отстыковка грузового отсека

Отделение грузового отсека Crew Dragon произойдет за 1 час, 20 минут до посадки, за 30 минут до этого будет проведен окончательный осмотр погодных условий, тогда и будет принято окончательное решение о начале возвращения корабля Crew Dragon на Землю.

О местах высадки

Места посадки выбраны с использованием определенных приоритетов, начиная с выбора даты и времени отбытия от станции до максимального количества возможностей для посадки в географически разных местах для страхования от резких погодных изменений. Также важны и приоритеты кратчайшего промежутка времени между расстыкованием и посадкой на основе орбитальной механики, с условием посадки в дневное время.

Параметры посадки и погодные условия

Они будут зависеть от таких факторов, как скорость ветра, наличие волнения океана и осадков. Скорость ветра не должна превышать ~ 16 км/час. Это необходимо для защиты корабля во время приводнения. Молнии: не больше чем 25% вероятности молний в районе посадки и грозовая активность не менее чем за 25 км до района посадки. Важно также меньше чем 25% вероятности сильного дождя в месте приводнения.

На землю экипаж будет доставлять вертолет

Еще один критерий – волны. Высота волны и период волны не могут быть одинаковы, наклон волны не более 7°. Кроме того есть эксплуатационные ограничения вертолета для доставки экипажа на материк, и кораблей спасения, видимость в зоне приводнения должна быть не менее 800 метров.

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Возвращение миссии Demo-2 станет первым возвращением частного космического корабля с астронавтами на борту космической станции, и завершит миссию NASA SpaceX Demo-2 после более чем двух месяцев, проведенных на Международной космической станции.