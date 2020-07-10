В Киеве появился сервис Power now для аренды повербанков. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно сначала загрузить соответствующее приложение.

Power now уже заработал. Первые 30 минут подзарядки для каждого пользователя будут бесплатными.

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Мощность одного повербанка составляет 5000 мАч. В комплекте с устройством три вида кабеля: Micro-USB и Type C для Android-смартфонов и Lightning для iPhone.

Как воспользоваться услугой

Сначала необходимо загрузить приложение.

Далее в приложении найти ближайшую станцию на карте, просканировать напечатанный на станции QR-код и взять повербанк.

После того, как ваш девайс зарядился, устройство нужно вернуть в любую ближайшую станцию.

Как работает Power now – сервис для для аренды повербанков

Цены

После 30 минут бесплатного использования взимается плата. Стоимость 30 минут пользования – 10 гривен. Максимальная стоимость пользования за сутки составляет 50 гривен, ее стягивают после 2,5 часа пользования.

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Сейчас в Киеве установлено уже более 50 станций. При этом к концу недели сеть обещают увеличить до 100 станций. Они должны быть размещены в торговых центрах, развлекательных площадках, в кинотеатрах, аэропортах, вузах и туристических локациях города.