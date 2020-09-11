Уже больше месяца продолжаются масштабные пожары в Калифорнии. Более того, 11 сентября огонь перекинулся и на соседние штаты, в частности, – Орегон и Вашингтон.

Масштабы этих пожаров можно увидеть из космоса. Соответствующий снимок обнародовали в NASA, добавив для сравнения карту к пожарам.

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Страшный огонь и его последствия унесли жизни по меньшей мере 14 человек. В частности, известно о 10 погибших в Калифорнии и 4 – в Орегоне.

Только в Орегоне эвакуировано уже более полумиллиона человек. Всего пришлось эвакуировать сотни тысяч американцев. За время пожаров в Америке выгорела общая территория в 18 тысяч квадратных километров – это практически размер Волынской области.

Последствия пожары в США / Фото NASA

Страшный огонь спасатели поливают с неба вертолеты. Также используют на месте бульдозеры.

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Кроме того, из-за пожаров ухудшилось качество воздуха – на смог жаловались даже жители Лос-Анджелеса.