Пожары в Калифорнии: NASA показало масштабный огонь из космоса
Уже больше месяца продолжаются масштабные пожары в Калифорнии. Более того, 11 сентября огонь перекинулся и на соседние штаты, в частности, – Орегон и Вашингтон.
Масштабы этих пожаров можно увидеть из космоса. Соответствующий снимок обнародовали в NASA, добавив для сравнения карту к пожарам.
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Пожары в США
Страшный огонь и его последствия унесли жизни по меньшей мере 14 человек. В частности, известно о 10 погибших в Калифорнии и 4 – в Орегоне.
Только в Орегоне эвакуировано уже более полумиллиона человек. Всего пришлось эвакуировать сотни тысяч американцев. За время пожаров в Америке выгорела общая территория в 18 тысяч квадратных километров – это практически размер Волынской области.
Последствия пожары в США / Фото NASA
Страшный огонь спасатели поливают с неба вертолеты. Также используют на месте бульдозеры.
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Кроме того, из-за пожаров ухудшилось качество воздуха – на смог жаловались даже жители Лос-Анджелеса.