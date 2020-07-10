Уже почти неделю в Луганской области продолжаются лесные пожары. Страшный огонь уничтожил десятки домов, тысячи гектаров леса и унес жизни 5 человек. Масштабы этих пожаров видны даже из космоса.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств показали спутниковый снимок лесного пожара на Луганщине.

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Там также рассказали, что эксперты Центра собирали и анализировали снимки со спутников в течение всего периода тушения пожара.

Что известно о пожарах на Луганщине

Возгорание произошло 6 июля. Огонь очень быстро распространялся, поэтому к тушению пришлось привлечь авиацию. Ситуацию осложнил тот факт, что пожар был близко к линии разграничения. При этом оккупанты не давали согласия на просьбу о прекращении огня.

8 июля спасатели все же смогли привлечь авиацию. Это позволило потушить очаг возгорания в селе Смоляниновое под Северодонецком.

По состоянию 10 июля открытого огня в регионе уже нет, можно увидеть только очаги тления древесины.

Мониторинг из космоса

Национальный центр управления и испытаний космических средств регулярно проводит мониторинг территории Украины с помощью спутниковых снимков.

В частности, во время масштабных лесных пожаров весной 2020 года спутниковые снимки помогали ГСЧС эффективнее контролировать и бороться с огнем.

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На этот раз спутниковые снимки тоже оказывали пожарным подробную информацию о характере и месте пожаров. Поэтому это помогло быстрее и эффективнее локализовать и ликвидировать возгорание.