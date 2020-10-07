6 октября на ВДНХ официально открылся первый "Музей науки" в Киеве. Это проект Малой академии наук Украины (МАНУ), что имеет целью стать местом, где тысячи украинцев сделают первые шаги в знакомстве с наукой.

Евгений Кудрявец, заместитель директора МАНУ по международным связям, посетил 96 музеев науки по всему миру. Мы попросили его рассказать о пяти самых интересных, в том числе и о нашем.

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Центр науки в Онтарио – Ontario Science Center

Где находится: в Торонто.

Стоимость билета: 17 долларов.

Количество экспонатов: 850.

Количество посетителей: 1 миллион в год.

Центр науки в Онтарио – один из старейших и самых известных научных музеев. Открылся в 1969 году. С тех пор его посетили более 50 миллионов человек. Именно у него самый большой опыт работы с интерактивными экспонатами и даже есть свое производство. Зона "Странная материя" приехала в наш "Музей науки" в Киеве именно оттуда.

Ontario Science Center внимательно следит за трендами в науке и образовании, реагирует на изменения в интересах детей. Их экспозиция полностью обновляется каждые 5 лет. Центр крут тем, что там интересно детям всех возрастов. А образовательные программы есть даже для студентов.

Самые интересные экспонаты

Совсем маленьких детей обычно водят в специальные детские музеи (об одном из таких я расскажу). Но в Ontario Science Center есть потрясающая зона для малышей.

Там работают профессиональные аниматоры-интерпретаторы, которые становятся для маленьких посетителей друзьями и проводниками. С их легкой руки даже взрослые превращаются здесь в детей и вместе с ними исследуют экспонаты. Каждый чувствует себя уникальным, свободным и классным.

Все устроено в форме игры. Например, есть игра по типу Memory с фотографиями детей, очертаниями различных животных, машин и символов. Нужно найти два одинаковых изображения. В ней дети учатся различать формы, узнавать силуэты и ассоциировать их с предметами.



Игра Memory с фотографиями детей

Для старших детей там тоже клондайк интересных экспонатов.

Например, этот объект показывает силу инженерного планирования на простом примере – маршруте для шарика. Ты запускаешь шарик, а он прокатывается по рельсам, запуская на своем пути различные механизмы. Это действо завораживает.



Механизм для демонстрации инженерного планирования

С помощью еще одного экспоната можно создать анимированный ролик. Из фигурок на столе нужно сформировать сюжет и каждое новое положение сфотографировать. Из этой покадровой съемки компьютер собирает ролик, который сразу можно посмотреть. Залипают и дети, и взрослые.

Платформа для stop motion анимации

Главная ценность музея

Основная задача таких музеев – популяризировать науку. Не просто говорить, что наука это важно. А показать, что это весело, интересно, тут куча возможностей, и в науке можно самореализоваться.

В центр науки в Онтарио приходят посетители трех поколений. Родители и бабушки приводят детей и внуков, потому что помнят, какое впечатление произвел на них самих этот музей 20, 30, 40 лет назад. Это полностью меняет отношение и формирует культуру, в которой наука действительно представляет большую ценность.

Музей математики в Нью-Йорке

Где находится: в округе Манхэттен.

Стоимость билета: 18 долларов.

Количество экспонатов: 60.

Количество посетителей: 1,5 миллиона с 2012 года.

Если вы думаете, что там скучно, вот интересный факт: очереди в Музей математики длиннее, чем в Музей секса на соседней улице.

Здесь не нужно решать задачи. Музей стремится показать, что математика – это не только уравнения из учебника, она тебя окружает. Все, что мы видим – здания, дороги, мебель, гаджеты, – создано по математическим формулам.

Музей математики (MoMath) открылся в 2012 году. Его визитная карточка – велосипед на квадратных колесах. Такой будет и в нашем "Музее науки" на ВДНХ, приехал он именно из MoMath.

Основатель Amazon Джефф Безос тестирует велосипед с квадратными колесами в MoMath

Самые интересные экспонаты

Это "Дорожка Галилея". Здесь дети запускают шарики и соревнуются – чей финиширует первым. Управлять можно лишь траекторией движения – менять высоту элементов дорожки. Длина самих треков одинакова, но в зависимости от траектории шарики катятся с разной скоростью. Нужно построить маршрут так, чтобы шарик пришел первым. Компьютер сбоку показывает скорость и определяет победителя.



Экспонат "Дорожка Галилея"

Этот экспонат показывает жизнь формулы. Каждая фигура построена по формуле. Ты можешь менять условия (возводить переменные в степень, менять минус на плюс), а на экране видеть, как это влияет на фигуру. Ребенок понимает, что эти странные уравнения с иксом и игреком на самом деле являются формулами предметов вокруг нас.



Экспонат, демонстрирующий жизнь формулы

На этом столе можно собрать любую фигуру. Но если пустить ее крутиться по столу, окажется, что она движется по запрограммированной траектории. Когда запускаешь фигуру, кажется невозможным, что она прокатится по нарисованным линиям. Посетители глазам не верят и крутят фигуры снова и снова.



Стол для создания фигур

Главная ценность музея

Музей математики объясняет сложные явления на примере простых объектов. С каждым из них можно взаимодействовать. И в этой игре ребенок видит, как, изменяя формулу, он воздействует на окружающие предметы. Это демонстрирует суть математики.

MoMath стал хабом популяризации математики в обществе. У него есть выездные выставки, образовательные рассылки и занятия. Кем бы ты ни захотел стать – видеоблогером, певцом, архитектором или врачом – ты понимаешь, что математика пригодится в любом деле.

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Музей науки в Буэнос-Айресе "Не трогать запрещено"

Где находится: в Буэнос-Айресе.

Стоимость билета: 5,5 доллара.

Количество экспонатов: 168.

Количество посетителей: более 75 000 в год.

Мы привыкли видеть в музеях предостережения "Прикасаться запрещено" или "Экспонаты не трогать". Музей науки в Буэнос-Айресе превратил это в шутку и выбрал себе название "Не трогать запрещено" (Museo Prohibido No Tocar), которое воплощает главную идею учреждения: знакомиться с наукой необходимо на ощупь.

Музей работает с 1988 года и очень похож на наш "Музей науки" в Киеве – тоже небольшой, открылся при поддержке ЮНЕСКО и также в ревитализированном пространстве.

Самые интересные экспонаты

Оптические иллюзии в действии. В барабаны, вращающиеся вокруг своей оси, поместили различные изображения. Они статичны, но если их покрутить, возникает оптическая иллюзия. На информационной табличке объясняют, что именно происходит и почему картинка в динамике так неожиданно меняется.



Экспонаты с оптическими иллюзиями

В зоне воды есть аквариум, где можно создавать волны разной силы. Здесь наглядно продемонстрировано, как волна трансформируется при приближении к берегу. Когда ребенок будет плескаться в море, эта картинка напомнит, как все работает.



Здесь можно узнать о природе волн

Эллиптический бильярд – как бы вы ни ударили по шару, он всегда вернется в один из фокусов эллипса. Мистика? Математика!



Две точки на плоскости эллипса – его фокусы

Главная ценность музея

Музей расположен в одном здании с центром искусств. Такое соседство лишь усиливает оба учреждения: в музей часто приглашают искусствоведов, художников, архитекторов рассказать об их работе.

Это единственный значимый музей науки в Аргентине, но у него есть проект странствующей выставки: интерактивные экспонаты привозят в самые отдаленные города и поселки. Благодаря этому о музее науки знают по всей стране.

Детский музей науки в Чикаго – Chicago children's museum

Где находится: военно-морской пирс на озере Мичиган.

Стоимость билета: 14 долларов.

Количество экспонатов: 240.

Количество посетителей: 400 000 в год.

Детский музей науки – одно из самых популярных мест в Чикаго. Он открылся в 1982 году в коридорах Чикагской публичной библиотеки. После множества переездов музей в 1995 году нашел постоянный дом в отреставрированном доме военно-морского пирса.

В отличие от других музеев нашей подборки этот ориентирован на самых маленьких посетителей. Он рассчитан на то, чтобы дети приходили туда с родителями. А вот без ребенка попасть в музей не получится.

Все экспонаты музея являются как бы иллюстрацией ответов на вопрос: "Чем нам нравилось заниматься в детстве? Что нас увлекало?" Программа построена вокруг игр с водой, песком, конструкторами, коробками – всего того, что дети обожают. При этом экспозиция полна образовательного содержания.

Главные принципы музея: творчество, исследования и открытия через игру вместе с родителями.

Самые интересные экспонаты

Любимый аттракцион в музее – экспедиция в Сахару на раскопки останков динозавров. Программа имитирует настоящую экспедицию палеонтолога Пола Серено, во время которой он открыл новый род динозавров. На специальной машине детей привозят в пустыню – огромную песочницу. Там они добывают из-под толщи песка окаменевшие останки. У маленьких палеонтологов есть список того, что можно найти, и задания. Во время игры дети узнают, как выглядели кости древних животных, и учатся их различать.



"Пустыня Сахара" в Детском музее Чикаго / фото: сайт музея

В музее есть "Город детей", где можно сходить на рынок за покупками, поменять шины на СТО, помыть машину, поработать водителем автобуса. Все это в безопасной для детей среде. Имитация общественной жизни помогает детям узнать, как работает инфраструктура города, и научиться решать будничные задачи.



СТО для детей / фото: сайт музея

Также в музее замечательная водная зона. Здесь можно постичь различные процессы, которые происходят с участием воды: как работают помпы, дамбы, фонтаны, мельницы и тому подобное.



Детям выдают плащи на время водных исследований / фото: сайт музея

Главная ценность музея

Музей не имеет равных по концентрации фана для детей. Все пространство поддерживает интерес ребенка – даже переход между залами обустроен как канатный аттракцион. А любознательный ребенок всегда открыт к познанию нового. В такой музей дети хотят возвращаться снова и снова.

Интерактивное пространство "Музей науки" в Киеве

Где находится: ВДНХ, павильон "Наука"

Стоимость билета: 100 гривен ($3,5).

Количество экспонатов: 120.

"Музей науки" в Киеве откроется совсем скоро – 24 сентября. С первых дней он будет входить в состав Международной ассоциации научно-технологических центров (ASTC). Благодаря сотрудничеству Малой академии наук Украины с ASTC в музее появились экспонаты из США, Канады, Великобритании, Швеции и Польши.

Музей полностью интерактивный – со всеми экспонатами можно взаимодействовать. Например в зоне "Странные материи", о которой я упоминал, с экспонатами можно делать что угодно: трогать, двигать, давить и бить. И даже проверять на прочность стекло, швыряя в него шар для боулинга.

"Музей науки" расположился в ревитализированном павильоне "Наука". Здание восстанавливали с заботой об архитектурном наследии: сохранили мрамор, лестницу, а огромный стеклянный потолок наделили новой функцией. Теперь он – не только архитектурное украшение, но и полноценный экспонат площадью 400 кв. м.

Самые интересные экспонаты

У нас тоже есть велосипед с квадратными колесами. Таких всего четыре на весь мир: в Нью-Йорке, Сингапуре, Рио-де-Жанейро и теперь в Киеве. Движение этого велосипеда возможно благодаря точному математическому расчету. А покататься на нем смогут как дети, так и взрослые.



Велосипед с квадратными колесами, как в музее Нью-Йорка

В зоне акустики можно увидеть свой голос и трансформировать его. Здесь посетители смогут услышать шепот собеседника на большом расстоянии благодаря акустическим зеркалам. А также узнают, как мозг анализирует звуки и как работают музыкальные инструменты.



Экспонат позволит узнать о природе акустики

3D-модель человеческого тела позволит посетителям лучше разобраться в анатомии. Стол с изображением – интерактивный. Можно выбрать интересующий орган и рассмотреть его в деталях.



3D-модель человеческого тела

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Главная ценность музея

"Музей науки" рассказывает детям о возможностях, с которыми они обычно себя не ассоциируют. Большинство детей хотят стать блогерами, певцами, актерами или ведущими, потому что им легко представить себя в этой роли, ведь они видят этих людей каждый день. С наукой иначе: дети не понимают, чем занимаются ученые, и не видят себя в этой области. Музей является центром знакомства с наукой: он показывает, как открытия, формулы и фундаментальные исследования связаны с повседневной жизнью.

Для МАНУ "Музей науки" – часть экосистемы. Здесь дети могут начать регулярные занятия в дополнение к школьной программе. Те, кто захочет пойти дальше, смогут приобщиться к различным проектам Малой академии наук. У нас их ждут лаборатории, летние школы изобретателей и стартаперов, олимпиады и международные соревнования. Благодаря международному партнерству ребенок может попасть в CERN или NASA, пройти стажировку в крупнейших научных центрах мира.

Все это может начаться с одного посещения "Музея науки".