Администрация США расширила перечень санкций в отношении китайской компании Huawei. Вскоре после вынужденного прекращения сотрудничества с чипмейкером TSMС и новыми сложностями с обновлением Android на фирменных устройствах у вендора возникли очередные трудности. На этот раз речь о новых ограничениях на доступ Huawei к американским технологиям.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило, что будет и дальше ограничивать Huawei Technologies и ее филиалы за пределами страны от закупки товаров, произведенных с использованием американских технологий и программного обеспечения.

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Что запрещают новые ограничения

В соответствии с новыми санкциями, указанная продукция не может применяться при производстве или разработке любых деталей, компонентов или оборудования, произведенных, закупленных или заказанных Huawei, или одной из ее дочерних компаний.

Прикрепленный к документу перечень включает 38 аутсорсинговых организаций китайского техногиганта. Теперь эти иностранные компании, использующие американское оборудование для производства процессоров, должны предварительно получать лицензию в США для торговли с китайским вендором.

Кроме того, новые правила запрещают Huawei участвовать в связанных транзакциях – выступать в роли "покупателя", "промежуточного получателя", "конечного получателя" или "конечного пользователя". Представители Huawei пока не прокомментировали новые санкции.