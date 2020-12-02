Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил концепцию развития искусственного интеллекта в Украине с учетом доработки в трехдневный срок.

Об этом сообщил Министр Цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

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Что решили

Концепция направлена ​​на повышение конкурентоспособности Украины благодаря использованию искусственного интеллекта в социально-экономической, научно-технической, оборонной, экологической, национально-культурной и других сферах.

Согласно концепции, основной задачей образовательной системы будет обеспечение сферы квалифицированными кадрами за счет развития школьного и высшего профильного образования, а также за счет разработки специализированных образовательных программ профессионального развития и образования взрослых в области ИИ, и в том числе за счет обеспечения соцзащиты специалистов, получают допобразование в сфере ИИ.

Кроме этого, планируется способствовать привлечению грантового финансирования научной деятельности в сфере ИИ, стимулирование научных исследований в этой области путем частичной компенсации расходов научных сотрудников на участие в международных конференциях по перечню Core A/A*.

В рамках концепции термин "искусственный интеллект" определяется как организованная совокупность информтехнологий с применением которой можно выполнять сложные комплексные задачи путем использования системы научных методов исследований и алгоритмов обработки информации, полученной или самостоятельно созданной во время работы.

Что касается области ИИ, то она определяется, как направление деятельности в сфере информтехнологий, обеспечивающий создание, внедрение и использование технологий на базе искусственного интеллекта.

Создание системы госуправления в сфере ИИ потребует выделения финансирования в размере 14 миллионов 390 тысяч гривен в 2021-2023 году, из них 3,1 миллиона в 2021 году на разработку и принятие стратегии развития ИИ в Украине, создание законодательной основания подготовки специалистов и другое, и еще 11 миллионов 280 тысяч в 2021-2023 годах на мероприятия по развитию с внедрению ИИ в Украине.

Планируется также стимулировать предпринимательство в области ИИ путем обеспечения доступа инновационных предприятий к инвестициям и партнерства с венчурными фондами, а также организации бизнес-мероприятий с участием украинских IТ-предпринимателей в других странах.

Реализация концепции предусмотрена до 2030 года.

Кроме того, программа предусматривает разработку дорожной карты по переквалификации людей, работа которых может быть автоматизирована в ближайшие 5-10 лет и внедрение госзаказа на системы ИИ, а также на IТ-специалистов и исследователей данных.