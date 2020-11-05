Исследователи с 2007 года фиксируют быстрые радиовспышки, но в 2020 году они впервые определили источник FRB 200428 в Млечном пути. Ученые опубликовали результаты анализа наблюдений за магнитаром SGR 1935 + 2154, и сделали вывод, что именно он стал источником подобных импульсов. По словам астрономов, излучение может генерироваться внутри магнитосферы нейтронной звезды.

Результаты наблюдения специалисты опубликовали в отчете на сатйи Nature.

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О чем идет речь

Радиовспышки – это короткие но мощные радиоимпульсы внеземной природы, которые могут излучать в 100 миллионов раз больше энергии, чем Солнце. Ранее их возникновение связывали как с нейтронными звездами, так и с блицарами и распадом аксионных мини-кластеров.

В 2018 астрономы впервые предположили, что повторные радиоимпульсы от источника FRB 121102 могли возникнуть в намагниченном среде пульсара или черной дыры. Аналогичные сигналы фиксировались в областях активного звездообразования в далеких галактиках или в массивных галактиках с умеренным темпом звездообразования.

Ближайшим к Земле источником быстрых радиовспышек считался FRB 180916.J0158+65. Но в апреле 2020 года в нашей галактике на расстоянии 30 тысяч световых лет от Солнца был зафиксирован импульс FRB 200428 со вспышкой рентгеновского излучения, морфология которого напоминала быстрый радиовсплеск от магнитара SGR 1935+2154. Его нашли с помощью радиотелескопа CHIME в обсерватории Радиоастрофизики Доминиона в Колумбии.

Радиовспышка FRB 200428 состояла из двух всплесков продолжительностью 0,58 и 0,33 миллисекунды с интервалом в 28,91 миллисекунды. Среднее значение потока излучения составило 1,5×106 яЯнских в миллисекунды. Энергия всплеска на частотах от 400 до 800 мегагерц составляет примерно 3×1034 эрг. Это на три порядка выше, чем энергия миллисекунд радиовсплеска от источника в Млечном Пути, но меньше, чем энергия внегалактических быстрых радиовсплесков. Однако подобный всплеск на расстоянии менее 12 мегапарсеков было бы невозможно отличить от типичного быстрого радиовсплеска.



Потенциальный механизм образования быстрых радиовспышек

У других известных магнитаров подобных всплесков не обнаруживалось. В случае с SGR 1935+2154 астрономы склоняются к тому, что радиоимпульс генерируется внутри магнитосферы активного магнитара. Этот процесс подобен тому, как мы генерируем радиоволны на Земле.

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Что это значит

Впервые у ученых появились прямые доказательства того, что магнитары действительно являются источниками быстрых радиоимпульсов. Теперь им осталось восстановить точный процесс возникновения быстрых всплесков.