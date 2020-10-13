Многие предприятия переходят на солнечную энергию. Это позволяет сэкономить, снизить выбросы в окружающую среду и получить автономность от электрических сетей. Шведский автопроизводитель Scania решил оснастить солнечными панелями гибридный грузовик.

Идея оборудовать электрокары солнечными панелями не нова, но обычные машины имеют маленькую площадь, что делает подобную технологию малоэффективной. А вот грузовика с полуприцепами достаточно для испытания новой концепции энергосбережения, рассказывает Engadget.

Интересно Электрокар от Google и Volvo не смог обойти Tesla по автономности в реальных тестах

Первопроходцем в этом направлении стала шведская компания Scania, которая принадлежит Volkswagen. Она оснастила грузовик солнечными панелями. Общая площадь элементов составила 140 квадратных метров.

На что способно такое авто

Реальных тестов пока не проводилось. Однако производитель заявляет, что, согласно предварительным оценкам, панели смогут производить около 14 000 кВт/ч в течение года. Этого будет достаточно для экономии от пяти до десяти процентов топлива в Швеции или вдвое больше в более теплых регионах, таких как Испания.



Решение Scania позволяет экономить существенные объемы топлива

Сейчас Scania сотрудничает с правительством Швеции, пытаясь оценить эффективность внедрения технологии. Одна из проблем заключается в цене панелей, они стоят 50 000. Также инженеры хотят интегрировать обратную зарядку, позволяющую вернуть электричество в сеть из автомобиля.