Бывший инженер компании Salesforce разработал новую поисковую систему You.com, она должна стать альтернативой Google. При этом пользователям обещают, что им нужно будет сделать минимальное количество кликов, чтобы получить желаемый результат.

You.com разработал Ричард Сохер, который ранее занимал пост главного научного сотрудника Salesforce.

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Во время презентации Сохер объяснил, что пытался создать надежную поисковую систему с высоким уровнем конфиденциальности.

Это делалось в противовес самому популярному поисковику Google. Сервис подвергается серьезной критике за то, что он собирает слишком много конфиденциальной информации для отображения рекламы.

"You.com поможет вам найти то, что вы ищете, максимально быстро. Мы отдаем предпочтение реальным результатам, а не платному контенту и рекламе", – сказано в релизе You.com.

Как работает You.com

Соцсеть работает на основе алгоритмов нейронных сетей, которые повышают конфиденциальность и скорость формирования выдачи. Разработчики You.com предлагают присоединиться к программе раннего доступа. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте.

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Также Ричард Сохер добавил, что антимонопольное расследование, которое сейчас проводят против Google, осложнит жизнь поисковику. На этом фоне You.com сможет проявить себя с лучшей стороны.