Sony показала ролик, где представитель компании полностью разобрал приставку PlayStation 5 с помощью нескольких инструментов и подробно показал, как все элементы консоли выглядят изнутри.

Sony предупредила пользователей, что видеоролик с разборкой приставки носит исключительно ознакомительный характер. В то же время компания отметила, что самостоятельно консоль разбирать не нужно, так как после этого в гарантийном ремонте будет отказано, сообщает 24 канал.

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Интересные моменты из видео

Видимо, в первую очередь стоит обратить внимание на немалые габариты консоли. На передней части приставки расположились высокоскоростные интерфейсы USB Type-C и Type-A, а на боку – еще два USB Type-A, HDMI и порт LAN. Там же находится слот питания. Характерно, что подставка консоли закреплена обычным болтом. Однако пользователь сможет легко положить систему на бок, если ему так будет удобнее. Для этого достаточно открутить болт и прикрепить подставку крючками к боковой грани. Все лишние отверстия при этом закрываются специальными заглушками.

Представитель Sony разбирает PlayStation 5, видео:

Под крышкой в ​​PlayStation 5 скрывается огромный сквозной кулер и интерфейс M.2 с PCIe 4.0 для возможности расширения дискового пространства в будущем. Перед доступом к материнской плате необходимо снять оптический привод – тогда можно будет посмотреть на процессор и графический чип консоли.

Интересно, что ее GPU ничуть не похож на массивную видеокарту, которые обычно используются в PC. В PlayStation 5 он не превышает размерами CPU. Аналогично компактными размерами щеголяют оперативная и графическая память, а также SSD-накопитель – это маленькие чипы, встроенные в материнскую плату. При этом для охлаждения устройства используется не только кулер, но и жидкий металл.

Цена и дата выхода

Напомним, что консоль нового поколения PlayStation 5 выйдет в Украине 19 ноября и будет доступна по цене 12 999 за цифровую версию и 14 999 за версию с дисководом. В некоторых регионах мира запуск состоится раньше, уже 12 ноября.