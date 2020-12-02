Компания TeamGroup показала первый в мире модуль памяти DDR5. Он получил ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением, но будет представлен не скоро.

Компания TeamGroup первой представила конкретный продукт – модуль памяти Elite DDR5-4800 объемом 16 ГБ. Согласно предварительным данным, как минимум новые CPU AMD должны будут поддерживать эту память. Об этом пишет Videocardz.

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Что известно

На рынке продукт появится в начале третьего квартала следующего года. Это намекает на то, когда примерно ждать новые CPU Ryzen 6000.

Известно, что рабочее напряжение новых микросхем памяти составляет 1,1 В, скорость передачи данных увеличена относительно прошлого поколения в 1,6 раза – до 4800–5200 Мбит/с.

Современная память DDR4 с кодом исправления ошибок (ECC) требует дополнительного чипа, установленного на печатной плате, тогда как DDR5 поддерживает встроенную ECC-функцию, которая самостоятельно исправляет однобитовые ошибки, значительно улучшая стабильность системы. Предполагается высокая оценка эффективности, которую внесет новое поколение. Оно может быть использовано для вычислений больших данных и искусственного интеллекта.

Данных о цене пока нет.