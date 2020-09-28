Одной из особенностей мобильной операционной системы iOS 14 стала функция App Clips – возможность быстрого запуска приложений без загрузки "тяжелых" основных файлов. Наконец, в App Store появился первый представитель новой категории – им стал мобильный скролл-шутер.

Разработчик новинки, реализованной с поддержкой технологии App Clips (небольшая часть программы, специально оптимизированная для мгновенного запуска), – студия Firi Games, выпустила космическую аркаду Phoenix 2, сообщает AppGefahren.

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Особенностью тайтла стала возможность запустить его сразу после нажатия на кнопку "Играть" при просмотре страницы игры в браузере Safari из iOS-устройства.

Для демо-просмотра доступен лишь один уровень – этого, по замыслу создателей, должно быть достаточно, чтобы понять механизм и особенности игры. После завершения тестового отрезка на экране появляется предложение с загрузкой полной версии из App Store.

App Clips версия приложения Phoenix 2 запускается мгновенно без дополнительных загрузок

Ранее представители Apple отметили, что максимальный размер приложений в рамках приложения App Clips не будет превышать 10 МБ, что позволяет осуществлять их быстрый запуск даже при использовании мобильного интернета.