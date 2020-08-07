Toshiba официально объявила о завершении своей 35-летней карьеры в качестве производителя портативных ПК. За это время компания зарекомендовала себя как создатель "первого в мире ноутбука для массового рынка" и популярной серии лэптопов Satellite.

В пятницу, 7 августа 2020 года, вендор заявил о полном поглощении соответствующего подразделения другой компанией и прекращении выпуска устройств под собственным брендом, сообщает 24 канал.

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Поглощение Toshiba

В июне 2018 года 80,1% акций Toshiba Client Solution перешли в распоряжение компании Sharp – начиная с января 2019 года фирменные ноутбуки стали продаваться под брендом Dynabook. Наконец, 30 июня 2020 года закончилась процедура поглощения концерном Toshiba Sharp, а Dynabook стала полноценной "дочкой" японского производителя.

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Согласно пресс-релизу Toshiba, все новые модели ноутбуков, разработанные инженерами вендора, в дальнейшем будут выходить на рынок под брендом Dynabook, а сама компания завершает деятельность в этом сегменте.

Причины прекращения выпуска лэптопов производитель не сообщает – по мнению экспертов, Toshiba не выдержала конкуренции, уступив пальму первенства Lenovo, HP и Dell.

Что дальше

В дальнейшем компания Toshiba собирается сосредоточиться на наиболее успешных направлениях. Это подтверждает тот факт, что компания собирается продать акции своего подразделения, занимающегося производством флеш-памяти NAND. Стоит отметить, что именно Toshiba изобрела флеш-память NAND.

Причина продажи акций все та же – убыточность бизнеса. Стоит также отметить, что на 70% корпорация принадлежит иностранным инвесторам, и, очевидно, это накладывает свой отпечаток на ведение бизнеса.

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Начало конца Toshiba

Предвестником большой реструктуризации компьютерного бизнеса Toshiba стало увольнение в 2015 году 1300 сотрудников и закрытие нескольких региональных представительств по всему миру. Кроме этого, был уволен Ацутоши Нишида, глава глобального ПК-отдела Toshiba, занимавший этот пост с 1995 года. Его уволили с должности, среди прочего, в связи с крупным финансовым скандалом, который разгорелся в 2015 году, который касался также ряда топ-менеджеров компании. Тогда Toshiba несколько лет подряд указывала завышенные доходы, чтобы привлекать инвесторов, и в итоге общая сумма несуществующей прибыли составила почти 2 миллиарда долларов.