15 сентября состоялась долгожданная презентация Apple 2020. Компания подготовила ряд интересных новых девайсов, среди них Apple Watch 6 и новое поколение iPad Air. Обидно, но iPhone 12 так и не показали.

Презентация проходила в Apple Park, но из-за коронавируса она состоялась в онлайн-режиме.

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Apple Watch 6

Первым девайсом, который нам показали, стало новое поколение Apple Watch 6. Среди главных обновлений – красный цвет корпуса. Еще одна вещь, которая сразу бросается в глаза – новый формат ремешка. У него нет никакой застежки.

Анонс Apple Watch 6 / Скриншот

Apple unveils the Watch Series 6 pic.twitter.com/agtRe86zYx — The Verge (@verge) September 15, 2020

Как и предполагали инсайдеры, новинка работает на базе нового чипа S6. Также новинка получила функцию измерения уровня кислорода в крови. Также в сотрудничестве с учеными и медиками разработали услугу, которая может определить респираторное заболевание. Это происходит на основе замеров уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений.

Стоимость новых Apple Watch Series 6 составляет 399 долларов (11 100 гривен).

Apple Watch SE

Вместе с новым поколением Apple Watch 6 представили еще одну более доступную версию Apple Watch SE.

Apple Watch SE имеет дизайн, как у Apple Watch Series 4 и более новых версий. При этом часы работают на базе процессора S5 и под управлением операционной системы watchOS 7.

Стоимость этих "умных часов для бедных" – 279 долларов (7700 гривен).

iPad 8

Особенностью этой новинки является новая платформа A12. Как говорят в Apple, новинка имеет на 40% больше мощный CPU и в 2 раза мощнее GPU по сравнению с предшественником. Новинка работает на базе iPad OS 14.

Доступный iPad 8 / Скриншот

Диагональ экрана составляет 10,2 дюйма. Также он имеет поддержку фирменного стилуса Apple Pencil и порт USB-C. На одном заряде он должен проработать до 10 часов.

Стоимость новинки составляет 330 долларов (9100 гривен).

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iPad Air

Последний девайс сегодня – iPad Air. Изменения коснулись дизайна. Сейчас он стал очень похож на iPad Pro. Он получил тонкие рамки, и стал легче. Его можно будет приобрести в 5 цветах:

Apple announces new iPad Air that looks more like an iPad Pro https://t.co/wiA1E5F81q pic.twitter.com/sOcBLpXHc6 — The Verge (@verge) September 15, 2020

серебристый,

космический серый,

розовое золото,

зеленый,

голубой.

Также устройство оснащено кнопкой для Touch ID.

Обновленный дизайн в iPad Air / Скриншот

iPad Air имеет 10,9-дюймовый дисплей Retina с разрешением 2360x1640 пикселей. Он тоже имеет поддержку фирменного стилуса и клавиатуры Magic Keyboard.

Его стоимость стартует от 599 долларов (16 500 гривен).