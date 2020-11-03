В понедельник компания Apple неожиданно раскрыла дату очередного мероприятия, которое состоится 10 ноября. Не дожидаясь официальной трансляции с места событий, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники уже разместило на своем сайте ожидаемый список устройств бренда, которые готовятся к релизу.

Уже известно, что компания планирует перевести свои компьютеры на фирменные чипы Apple Silicon вместо процессоров Intel, сообщает 24 канал. Отмечается, что первыми моделями нового поколения станут 13-дюймовый MacBook Air, а также MacBook Pro с диагональю экрана 13 и 16 дюймов, анонс которых ожидается на предстоящей презентации.

Интересно Apple проведет последнюю презентацию в 2020 году: известна дата

Bloomberg отмечает, что других новшеств, помимо замены CPU, от грядущих новинок ожидать не стоит. Впрочем, уже в 2021 году, по словам авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, серию фирменных ноутбуков ждет очередной редизайн.

Что известно о процессорах Silicon

Чипы Apple Silicon обеспечат улучшенную производительность и энергоэффективность, а также более глубокую интеграцию между оборудованием и программным обеспечением, позволяя использовать универсальные приложения, которые смогут работать на всех устройствах компании.



Apple переходит на собственные чипы Apple Silicon

Пока неизвестно какой Mac первым получит процессор Silicon. Некоторые слухи указывают, что Apple работает над новым MacBook Air и 12-дюймовым MacBook, поэтому линейка самых недорогих компьютеров может увидеть обновление первыми. Также это могут быть 14-дюймовый MacBook и 24-дюймовый iMac.

Какие гаджеты могут показать

Наушники AirPods Studio

Apple разрабатывает топовые накладные наушники, которые станут частью модельного ряда AirPods. По слухам, их стоимость составит 349 долларов, у них будет активное шумоподавление и ретро-дизайн.



Презентацию наушников AirPods Studio могут отложить до следующего года

Изначально предполагалось, что AirPods Studio представят до конца года, но недавно издание Bloomberg сообщило, что возникли проблемы с их разработкой, поэтому сейчас неясно, стоит ли ожидать анонс наушников на презентации One more thing.

AirTags

AirTags – еще один ожидаемый продукт Apple. Это специальные трекеры, которые позволят отслеживать местоположение различных предметов, таких как кошельки или связки ключей. Они будут работать в приложении "Локатор". Есть вероятность, что компания отложит их анонс до следующего года.



Метки AirTags могут показать на презентации One more things

​Не пропустите iPhone 13: появились первые данные о будущей новинке Apple

Apple TV

По слухам на презентации One more thing Apple покажет обновленную приставку Apple TV для телевизоров и собственного стримингового и игрового сервисов.