Уже в третий раз за эту осень компания Apple проводит презентацию своих новинок. Традиционно, компания до последнего держала интригу относительно будущих новинок. Мероприятие было лаконичное и короткое, но показали немало интересного.

На последней в 2020 году ноябрьской презентации Apple показала новый Arm процессор и гаджеты, которые будут работать под его управлением. Мы на 24 канале следили за презентацией и имеем что вам рассказать.

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Apple Silicon

Представили первый процессор линейки Apple Silicon, который базируется на архитектуре ARM. Ключевая особенность – сочетание производительности и энергоэффективности.

Специалисты Apple отметили, что составляющие платформы заключены в единую систему на чипе (SoC). Процессор построен по 5-нм техпроцессу и вмещает 16 млрд транзисторов.

M1-ARM процессор от Apple

8-ядерный CPU включает в себя четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра. В Apple заявляют, что M1 предлагает лучшую среди существующих процессоров производительность на один ватт.

Новый чипсет использует интегрированный 8-ядерный графический чип мощностью 2,6 терафлопс – как заявляет компания, самый быстрый в мире. Еще есть 16-ядерный Neural Engine и раздел Secure Enclave.

Apple обещает невиданную мощность

macOS Big Sur оптимизирована для использования потенциала Apple M1. Компьютер мгновенно выходит из сна и переключается между приложениями. Остаются автоматическое шифрование файлов на лету, проверка "железа" при загрузке системы и другие механизмы безопасности. Все приложения Apple оптимизированы для работы с M1.

Технологии Universal и Rosetta 2 позволяют запускать приложения, разработанные под Intel, на компьютерах с Apple Silicon. Еще будет возможность работать с программами, написанными для iOS и iPadOS.

Новый MacBook Air

Компания Apple представила первое устройство на базе фирменного процессора M1 – новый MacBook Air с 13-дюймовым Retina-дисплеем. Apple заявляет, что новый Air в три раза быстрее, чем "самый продаваемый ноутбук с Windows в своем классе" (однако что это за устройство, непонятно).

Новый MacBook Air от Apple на процессоре М1

Местная графика якобы в 5 раз быстрее. В качестве накопителя используется SSD емкостью до 2 ТБ, который стал до двух раз быстрее. Новый MacBook Air работает до 18 на одном заряде аккумулятора. Ноутбук лишен активного охлаждения, только пассивное.

Все приложения Apple будут доступны для компьютеров Mac на базе Arm в первый же день. Кроме того, на новых Mac выйдут Adobe Lightroom и Photoshop, DaVinci Resolve, Cinema 4D и другие приложения. Microsoft Word, Excel и PowerPoint также обновляются для новых компьютеров. Ожидаются и игры.

Цена Mac Book Air

Стоимость MacBook Air начинается с 999 долларов (≈28 154 гривны), а для сферы образования – 899 долларов (25 336 гривен). Предварительные заказы начинаются с 10 ноября, а продажи с 16 ноября.

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Новый Mac mini

Apple представила обновленный компьютер Mac mini, сочетающий портативность и производительность. Как и MacBook Air, новинка оснащена процессором Apple M1 на архитектуре ARM.

Apple представила обновленную версию Mac mini на процессоре M1

Чипсет даст трехкратный прирост производительности по части CPU и шестикратный по GPU. Компьютер пригодится ученым и программистам – вычисления по алгоритмам машинного обучения будут выполняться быстрее в 15 раз, утверждает Apple. При этом энергоэффективность вырастет на 60%.

Mac mini внутри

Покупатели могут выбрать конфигурации до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ накопителя. Из разъемов – гигабитный Ethernet, два USB-A, HDMI 2.0, Thunderbolt 4 и джек для наушников, можно подключить монитор Pro Display XDR с разрешением 6К. Есть поддержка Wi-Fi 6.

Цена Mac mini

Официальная стоимость – 699 долларов (≈19 699 гривен), на 100 долларов меньше, чем предыдущее поколение. Предзаказ в США можно оформить с 10 ноября.

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Обновленный MacBook Pro

Apple анонсировала 13,3-дюймовый MacBook Pro на ARM процессоре M1 – он до 2,8 раз быстрее от базовой модели на Intel, а видеочип – до 5 раз быстрее. Новинка может редактировать 8K-видео в формате ProRes. Автономность составляет до 20 часов. Это больше, чем новый MacBook Air и больше, чем вообще любой другой Mac в истории Apple. В наличии 16 ГБ ОЗУ и накопитель SSD до 2 ТБ.

MacBook Pro от Apple на ARM процессоре Apple

В наличии тачпад и два порта Thunderbolt 4 – они расположены на левой стороне ноутбука. Apple MacBook Pro не только запускает профессиональные приложения, он также будет обеспечивать совместимость с огромной библиотекой существующих приложений для iOS и iPad.

Цена MacBook Pro

MacBook Pro на процессоре M1 стоит столько же, сколько базовый Pro на Intel – от 1 299 долларов (≈36 609). При этом предварительные заказы начнутся 10 ноября, а поставки с 16 ноября.