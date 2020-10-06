Презентация iPhone 12: Apple назвала официальную дату
Компания Apple наконец-то назвала дату презентации новой линейки смартфонов iPhone 12. Как и сообщали многочисленные утечки, новые смартфоны Apple нам покажут 13 октября.
Apple уже разослала приглашения на презентацию.
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Когда и где смотреть презентацию iPhone 12
Презентация стартует в 10:00 утра (в 20:00 по киевскому времени). Событие будет происходить онлайн, поэтому его можно смотреть на официальном сайте. Также по всем новинкам от Apple можете просмотреть на Техно 24.
Лозунгом новой презентации стала фраза "Hi Speed" (Привет, скорость). Она может намекать на возможности новых смартфонов, в частности процессора.
Также в списке продуктов, которые могут показать вместе с новыми iPhone:
- модели MacBook на базе процессоров ARM собственной разработки,
- новые наушники AirPods,
- более компактная и доступная колонка HomePod,
- трекеры AirTags,
- зарядная станция AirPower,
- обновленная версия Apple TV.
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