Компания Apple наконец-то назвала дату презентации новой линейки смартфонов iPhone 12. Как и сообщали многочисленные утечки, новые смартфоны Apple нам покажут 13 октября.

Apple уже разослала приглашения на презентацию.

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Когда и где смотреть презентацию iPhone 12

Презентация стартует в 10:00 утра (в 20:00 по киевскому времени). Событие будет происходить онлайн, поэтому его можно смотреть на официальном сайте. Также по всем новинкам от Apple можете просмотреть на Техно 24.

Лозунгом новой презентации стала фраза "Hi Speed" (Привет, скорость). Она может намекать на возможности новых смартфонов, в частности процессора.

Также в списке продуктов, которые могут показать вместе с новыми iPhone: