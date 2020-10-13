Во вторник компания Apple провела октябрьскую презентацию Apple Event 2020 на которой презентовала новый iPhone 12, который впервые получил поддержку сетей пятого поколения, и колонку HomePod mini.

За презентацией следил 24 канал, поэтому у нас есть, что вам рассказать, о новых гаджетах Apple.

Интересно Apple представила HomePod mini: недорогая колонка с разумными возможностями

HomePod mini

Начала свою презентацию Apple с анонса колонки HomePod mini, которая дополнила линейку модели, которую презентовали еще в 2017 году. Новинка получила ряд умных функций и полезных нововведений, таких, как анализ окружения и подстройка звука, распознавание пользователей и режим "рации" Intercom.

Apple представила новую колонку HomePod mini

Кроме того колонку оснастили процессором Apple S5, а для связи с iPhone используется чип U1.

Разумеется, Apple уделила немало времени рассказам о невероятном качестве звука и революционных возможностях. Подробно прочитать о новой HomePod mini вы можете в нашем материале.

Цена и дата продаж

В продажу HomePod mini поступят по цене в 99 долларов уже 16 ноября.

iPhone 12 и 12 mini

Смартфоны iPhone 12 и 12 mini получили новый шестиядерный чип Apple A14 Bionic построенный по 5-нм техпроцессу. Apple подчеркнула, что A14 Bionic работает до 50 процентов быстрее", чем топовые чипы в смартфонах Android.

iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый экран Super Retina XDR с разрешением 2532×1170 пикселей и плотностью 460 ppi, а iPhone 12 аналогичный экран размером 6,1 дюймов. Из особенностей, OLED-экран iPhone 12 имеет пиковую яркость 1200 нит и поддерживает Dolby Vision HDR 10 и HLG.

iPhone 12 и 12 mini можно предварительно заказать с 16 октября

Интересной особенностью новых iPhone 12 является то, что дисплей покрыт стеклом из закаленной керамики под названием Ceramic Shield. Использование этого стекла делает телефон в четыре раза более устойчивым к повреждениям от падений.

Цена iPhone 12 и 12 mini

iPhone 12 – 799 долларов (≈22 630 гривен). Предзаказы – 16 октября, продажи – 23 октября;

iPhone 12 mini – 699 долларов (≈19 797 гривен). Предзаказы – 6 ноября, продажи – 13 ноября.

Смартфоны будут доступны в пяти цветах алюминия, включая синий, зеленый, черный, белый и ( PRODUCT) RED.

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iPhone 12 Pro и Pro Max

Смартфон iPhone 12 Pro получил 6,1-дюймовый экран, а 12 Pro Max – 6,7-дюймовый. Обе матрицы выполнены по технологии OLED и поддерживают технологию HDR. За производительность отвечает фирменный чипсет Apple A14 Bionic с шестиядерных вычислительным модулем, четырехъядерным графическим процессором и Neural Engine. Чипы Apple U1 и T2. Как и другие смартфоны серии iPhone Pro 12 и 12 Pro Max поддерживают технологию 5G.

Новые смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max

Оба смартфона научились снимать видео с технологией широкого динамического диапазона HDR, кроме того, они стали первыми на рынке смартфонами с функцией записи видео Dolby Vision HDR. Редактировать такие ролики можно прямо на устройстве.

Тройная камера получила разрешение 12 Мп для каждого модуля. Смартфоны получили новую систему оптической стабилизации изображения, которая использует технологию с камер DSLR: она в том числе поможет снимать фото с высокой выдержкой с рук без искажений.

Apple ProRAW

Apple реализовала поддержку продвинутой версии формата RAW, предлагающей многокадровую обработку изображений с использованием Deep Fusion и Smart HDR. Теперь настраивать параметры снимка можно прямо в программе "фотографии". Отдельный файл формата Deep RAW сохраняется сразу же, без задержек.

Возможности новой камеры iPhone 12 Pro / Pro Max:

LiDAR

Новинкой стал высокоточный сканер LiDAR для работы с дополненной реальностью. Он анализирует окружающую среду, строя карту пространства для более точного позиционирования виртуальных объектов.

Сенсор LiDAR позволяет лучше работать с дополненной реальностью

Цена iPhone 12 Pro и Pro Max

iPhone 12 Pro поступит в продажу по цене в 999 долларов (≈28 294 гривны) за версию с 128 ГБ памяти.

iPhone 12 Pro Max с аналогичным объемом будет стоить 1099 долларов (≈31 126 гривен) .

Продажи начнутся 13 ноября для старшей модели и 23 октября для младшей.

Подробно обо всей линейке смартфонов Apple iPhone 12 читайте в нашем материале.