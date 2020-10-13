Презентация iPhone 12: онлайн-трансляция
13 октября компания Apple организовала еще одну осеннюю презентацию. На этот раз анонсировали новую линейку смартфонов iPhone 12. Из-за пандемии, это событие тоже происходит только в онлайн-формате.
Презентация стартует в 20: 00. Ее можно смотреть на официальном сайте Apple.
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Презентация iPhone 12: видео
Сегодня ожидаем анонс четырех новых моделей iPhone. А также могут презентовать новое поколение наушников AirPods и обновленную версию Apple TV. Возможно, даже мы дождемся долгожданной зарядной станции AirPower.
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