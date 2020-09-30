Ежегодно Apple анонсирует новую линейку флагманских смартфонов в сентябре. Однако, коронавирус многим поломал планы. При этом мы еще не знаем, когда же выйдет iPhone 12.

Сейчас в сети появилась новая вероятная дата презентации новой линейки iPhone 12, передает Gizmochina.

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Новая дата

Как сообщает авторитетный инсайдер Джон Проссер, первая партия смартфонов iPhone 12 будет отправлена ​​в магазины уже 5 октября. При этом официальный анонс состоится 13 октября. В этот же день должны открыться предварительные заказы на новинки.

Сначала в продажу поступят модели iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном и iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма. На выбор у пользователя будут версии с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти.

Что касается моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, то минимальный объем флэш-памяти для них составит 128 ГБ. Они в продажу поступят с некоторой задержкой, скорее всего уже в ноябре.