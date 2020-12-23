Китайская компания Xiaomi уже объявила дату презентации своего нового флагманского смартфона Xiaomi Mi11. После этого китайские журналисты начали получать приглашения на событие. И надо отметить, что выглядят они довольно оригинально.

Приглашение на презентацию Xiaomi Mi11 выполнено в виде небольшой карты, напоминающей банковскую. Но самое интересное разместили у нее в центре, сообщает ITHome.

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Детали

Внутри разместили настоящий процессор Snapdragon 888, который и будет установлен в новом смартфоне. То есть, компания заранее разослала частичку будущего флагмана. Известно, что всего было изготовлено 100 таких карточек.



Приглашение на презентацию Xiaomi Mi11 / Фото ithome.com

Дата анонса

Xiaomi Mi11 должны презентовать 28 декабря. Анонс состоится в режиме офлайн, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом.

Кстати, Xiaomi Mi11 станет первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 888.

Помимо мощного процессора в нем ожидаются 120-герцовый экран, 108-мегапиксельная камера и поддержка 55-ваттной быстрой зарядки.