В Киеве презентовали чат-бот CrimeaIsUaBot, который будет консультировать жителей оккупированного Крыма относительно условий пересечения КПВВ, доступа к паспортным услугам, получения свидетельств о рождении и смерти на оккупированной территории и других услуг.

Новый инструмент призван упростить доступ к государственным услугам для жителей Крыма, сообщает 24 канал.

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По словам первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарьи Свиридовой, главная цель чат-бота – упрощение и повышение качества доступа к различным услугам для жителей оккупированных территорий.

Она также отметила, что чат-бот уже работает на базе Telegram. Его можно найти под названием CrimeaIsUaBot.



CrimeaIsUaBot готов предоставить актуальную информацию жителям оккупированного Крыма

Что умеет бот CrimeaIsUaBot

Бот может ответить на самые распространенные вопросы жителей оккупированного Крыма:

условия пересечения КПВВ;

доступ к паспортным услугам;

получение свидетельств о рождении и смерти на оккупированной территории.

Если вопрос будет касаться не типичной ситуации, бот предоставит пользователю контакты ведомств и общественных организаций, которые могут бесплатно предоставить дополнительные консультации по этому поводу.

Свиридова отметила, что работу чат-бота также планируют реализовать на других платформах, которые доступны в оккупированном Крыму.