Министерство цифровой трансформации стремится усовершенствовать Дию – в том числе и в части безопасности. Поэтому предложит "белым" хакерам в ноябре потренироваться на копии приложения, чтобы попробовать его взломать.

Дию протестуют на уязвимость "белые" хакеры

Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров в эфире "Свободы слова Савика Шустера" , пишет 24 канал.

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Федоров отметил, что Дия прошла немало аудитов, но, конечно, будет проходить еще. Ведь от таких мероприятий будет расти доверие украинцев к сервису.

Я обещал это сделать. Мы с ноября запускаем Bug Bounty: собираем "белых" хакеров, делаем копию Дии и будем предоставлять возможность ее взломать,

– сказал министр.

Что такое Bug Bounty

Bug Bounty – популярная в мире услуга, которую предоставляют различные профессиональные сообщества программистов и разработчиков.

Благодаря ей владельцы программного обеспечения могут убедиться в отсутствии ошибок в коде, или же выявить такие ошибки и безопасно устранить их.

Услуга, конечно, не бесплатна. Но министр Федоров не уточнял, сколько бюджетных средств планируют на нее выделить и к какому из сообществ будут обращаться.

"Это такое не публичное мероприятие, но мы приглашаем всех . Мы будем это анонсировать и будем это делать", – лишь сказал глава Минцифры.

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В любом случае, как в Минцифры уверяют, приложение Дия не хранит персональные данные украинцев, а лишь оперирует данными, которые уже содержатся в реестрах. А вот безопасность реестров – отдельный вопрос.