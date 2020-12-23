В феврале Министертсво цифровой трансформации презентовало мобильное приложение Дия. Многие важные документы стали доступны сразу в смартфонах. Весной представили сервис Дия, таким образом многие госуслуги украинцам стали доступны онлайн.

Как Дия упростила жизнь украинцам – 24 канал рассказывает ниже.

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Цель министерства цифровой трансформации очень амбициозная – к 2024 году перенести в приложение все 100 процентов государственных услуг и привлечь 6 миллионов пользователей в программу развития цифровых навыков.

Дия – уникальный для Украины проект. Предполагается, что приложение станет единственным местом хранения документов в электронном виде. Разработку сервиса начали с исследования. В частности, опросили предпринимателей об их проблемах, связанных с ведением бизнеса. На основе этих отзывов старались создавать максимально простую и удобную в пользовании услугу.

С самого начала добавляют возможность регистрировать, закрывать и менять данные для ФЛП.

Запуск приложения Дия

Уже 13 марта Министерство цифровой трансформации Украины объявляет о тестировании цифрового студенческого билета. Он имеет аналогичную юридическую силу, что и обычный пластиковый. Его владельцы могут получить скидку на проезд по железной дороге, скидки в музеях и других государственных учреждениях сферы культуры, использовать как читательский билет в библиотеке и прочее.



Цифровой студенческий билет / Фото brovary.net.ua

В конце марта в приложении Дия открывают регистрацию на бета-тестирование главного документа – электронного паспорта. Пользователи смогли получить цифровую копию как внутренней ID-карты, так и загранпаспорта.

6 апреля портал отчитывается о 2 миллионах пользователей. За время его существования открыты 415 ФЛП, изменены данные 639 ФЛП, закрыты 368 ФЛП. В целом подано 2 224 заявки по разным вопросам.

Также в апреле восстанавливают возможность получить электронную подпись, что было невозможно до этого из-за карантинных мероприятий – работа некоторых центров сертификации ключей в связи с карантином была приостановлена.

16 апреля анонсируют полноценный запуск электронных паспортов и отчитываются о 17 тысячах пользователей этой услуги. Тем временем ее тестирование продолжается.

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22 апреля запустился сервис подписания документов электронной подписью. Граждане и бизнес получают возможность создать электронный документ, который будет иметь юридическую силу, и проверить подпись быстро и удобно. При необходимости подписанный файл можно отправить контрагенту, и он сможет наложить на него вторую подпись.

В мае Дия объявляет об официальном партнерстве с мессенджером Viber. Viber – самый популярный мессенджер в Украине, установленный на большинстве смартфонов граждан. Его используют как для повседневного общения, так и для дистанционного обучения.

Мы ожидаем от партнерства увеличения количества украинцев, которые будут пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет Дия. От получения государственных услуг онлайн до обучения на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности,

– подчеркнула Валерия Ионан, заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

В частности, как сообщает портал diia.gov.ua за время работы мобильного приложения и портала именно через Viber получили наибольшее количество обращений в службу поддержки Дии.

В мае публикуют новый отчет. Статистика пользования демонстрирует, что украинцы по сравнению с прошлым годом вдвое чаще открывают ФЛП онлайн, а количество внесения изменений в данные, особенно КВЭДы, выросло вчетверо. Сервис еМалятко стал доступен в 31 городе Украины. А с начала года услугой воспользовались около 6000 родителей.

еМалятко – это комплексная услуга для родителей новорожденных, которая предусматривает объединение 10 услуг по 1 заявлению. Благодаря сервису, больше не нужно посещать 11 различных учреждений и собирать 37 различных документов, тратя на все много времени.



Услугой еМалятко остались довольны около 6000 семей / Фото mc.today

22 мая объявляют о планах внедрить в Дию электронную прописку. Таким образом украинцы смогут голосовать онлайн, получать льготы и соцвыплаты или назначить пенсию. А через 6 дней, 28 мая, запускается комплексная услуга для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.

Запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы. Отныне дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, Потратив до 15 минут времени на заполнение заявления,

– рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Уже к середине июня 757 подростков успешно воспользовались услугой ID-14.

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10 июня Дия отчитывается о 3,6 миллиона загрузок. За 4,5 месяца оформили:

1,5 миллиона водительских удостоверений,

1,2 миллиона загранпаспортов,

1,1 миллиона техпаспортов,

360 тысяч ID-карточек,

340 тысяч страховок,

157 тысяч студенческих.

Сервисом еМалятко до конца месяца воспользовалось больше 10 тысяч семей, ежедневно около 200 малышей получали свои первые документы.

25 июня запустили сразу две новых услуги: электронное резидентство для иностранцев и услуги регистрации ООО. Е-резидентство – проект, призванный сделать Украину более привлекательной для иностранцев. Проект предназначен прежде всего для представителей креативной индустрии – IT, маркетинг, реклама, гейминг. Благодаря е-резидентству иностранцы будут получать онлайн украинскую электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность открыть онлайн счет в украинском банке, упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

В июле Дия получает международную дизайнерскую премию Red Dot Design Award, а также побеждает в Национальной премии "Выбор бухгалтера" – портал называют прорывом года и самым удобным электронным сервисом.

Также в июле анонсируют запуск возможности онлайн-регистрации места проживания детей до 14 лет. Родители заполняют заявление на портале, оплачивают админсбор, и место жительства меняется в тот же или на следующий день.

Дия 2.0: новые услуги



Презентация Дия 2.0 / Фото pingvin.pro

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Осенью Минцифры презентовало обновленную версию сервиса – Дия 2.0, которая принесла немало новых или усовершенствованных существующих функций. Например, в смарфтоне стала доступна цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Для переселенцев это очень нужный документ, который требуют при оформлении многих госуслуг.

Следующая полезная функция: передача права на управление авто. Теперь своим техпаспортом стало возможно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить пользователя, и после подтверждения у другого водителя в Дии появится свидетельство на управление транспортным средством.

В ноябре граждане получили доступ к профилю избирателя. Благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в е-кабинете гражданина стали доступны такие данные, как адрес голосования и адрес избирательной комиссии.

Пользователи портала Дия отныне могут:

проверить себя в списке избирателей,

узнать свой избирательный участок,

найти информацию по выборам.

С 1 декабря Национальный Банк разрешил украинцам осуществлять кассовые операции в банках с цифровым паспортом в сервисе Дия. Еще раньше команда Минцифры предоставила возможность делиться цифровыми документами. Отныне клиентам банков, которые имеют электронный паспорт, больше не нужны бумажные документы для подтверждения личности в отделениях. Гражданам доступны верификация и идентификация с электронным паспортом для осуществления кассовых операций.

2 декабря портал Дия.Бизнес запустил онлайн бизнес-школу. Это бесплатная услуга образовательных курсов для предпринимателей. В частности, можно пройти курс по финансовой грамотности, курсы по бизнесу в сферах технологий, пищевой промышленности, производства текстиля, керамики и других.

Планы на 2021

Портал Дия продолжает развиваться. Как уже отмечалось, Минцифры намерено постепенно перевести все государственные услуги в онлайн, чтобы минимизировать затраты времени для граждан и бизнеса. Ожидаем дальнейших нововведений. 24 канал продолжает следить за эволюцией приложения Дия.