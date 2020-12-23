Государство в смартфоне: как Дия за год упростила жизнь украинцев
В феврале Министертсво цифровой трансформации презентовало мобильное приложение Дия. Многие важные документы стали доступны сразу в смартфонах. Весной представили сервис Дия, таким образом многие госуслуги украинцам стали доступны онлайн.
Как Дия упростила жизнь украинцам – 24 канал рассказывает ниже.
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Цель министерства цифровой трансформации очень амбициозная – к 2024 году перенести в приложение все 100 процентов государственных услуг и привлечь 6 миллионов пользователей в программу развития цифровых навыков.
Дия – уникальный для Украины проект. Предполагается, что приложение станет единственным местом хранения документов в электронном виде. Разработку сервиса начали с исследования. В частности, опросили предпринимателей об их проблемах, связанных с ведением бизнеса. На основе этих отзывов старались создавать максимально простую и удобную в пользовании услугу.
С самого начала добавляют возможность регистрировать, закрывать и менять данные для ФЛП.
Запуск приложения Дия
Уже 13 марта Министерство цифровой трансформации Украины объявляет о тестировании цифрового студенческого билета. Он имеет аналогичную юридическую силу, что и обычный пластиковый. Его владельцы могут получить скидку на проезд по железной дороге, скидки в музеях и других государственных учреждениях сферы культуры, использовать как читательский билет в библиотеке и прочее.
Цифровой студенческий билет / Фото brovary.net.ua
В конце марта в приложении Дия открывают регистрацию на бета-тестирование главного документа – электронного паспорта. Пользователи смогли получить цифровую копию как внутренней ID-карты, так и загранпаспорта.
6 апреля портал отчитывается о 2 миллионах пользователей. За время его существования открыты 415 ФЛП, изменены данные 639 ФЛП, закрыты 368 ФЛП. В целом подано 2 224 заявки по разным вопросам.
Также в апреле восстанавливают возможность получить электронную подпись, что было невозможно до этого из-за карантинных мероприятий – работа некоторых центров сертификации ключей в связи с карантином была приостановлена.
16 апреля анонсируют полноценный запуск электронных паспортов и отчитываются о 17 тысячах пользователей этой услуги. Тем временем ее тестирование продолжается.
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22 апреля запустился сервис подписания документов электронной подписью. Граждане и бизнес получают возможность создать электронный документ, который будет иметь юридическую силу, и проверить подпись быстро и удобно. При необходимости подписанный файл можно отправить контрагенту, и он сможет наложить на него вторую подпись.
В мае Дия объявляет об официальном партнерстве с мессенджером Viber. Viber – самый популярный мессенджер в Украине, установленный на большинстве смартфонов граждан. Его используют как для повседневного общения, так и для дистанционного обучения.
Мы ожидаем от партнерства увеличения количества украинцев, которые будут пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет Дия. От получения государственных услуг онлайн до обучения на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности,
– подчеркнула Валерия Ионан, заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.
В частности, как сообщает портал diia.gov.ua за время работы мобильного приложения и портала именно через Viber получили наибольшее количество обращений в службу поддержки Дии.
В мае публикуют новый отчет. Статистика пользования демонстрирует, что украинцы по сравнению с прошлым годом вдвое чаще открывают ФЛП онлайн, а количество внесения изменений в данные, особенно КВЭДы, выросло вчетверо. Сервис еМалятко стал доступен в 31 городе Украины. А с начала года услугой воспользовались около 6000 родителей.
Услугой еМалятко остались довольны около 6000 семей / Фото mc.today
22 мая объявляют о планах внедрить в Дию электронную прописку. Таким образом украинцы смогут голосовать онлайн, получать льготы и соцвыплаты или назначить пенсию. А через 6 дней, 28 мая, запускается комплексная услуга для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.
Запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы. Отныне дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, Потратив до 15 минут времени на заполнение заявления,
– рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Уже к середине июня 757 подростков успешно воспользовались услугой ID-14.
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10 июня Дия отчитывается о 3,6 миллиона загрузок. За 4,5 месяца оформили:
- 1,5 миллиона водительских удостоверений,
- 1,2 миллиона загранпаспортов,
- 1,1 миллиона техпаспортов,
- 360 тысяч ID-карточек,
- 340 тысяч страховок,
- 157 тысяч студенческих.
Сервисом еМалятко до конца месяца воспользовалось больше 10 тысяч семей, ежедневно около 200 малышей получали свои первые документы.
25 июня запустили сразу две новых услуги: электронное резидентство для иностранцев и услуги регистрации ООО. Е-резидентство – проект, призванный сделать Украину более привлекательной для иностранцев. Проект предназначен прежде всего для представителей креативной индустрии – IT, маркетинг, реклама, гейминг. Благодаря е-резидентству иностранцы будут получать онлайн украинскую электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность открыть онлайн счет в украинском банке, упрощенный доступ к административным услугам в Украине.
В июле Дия получает международную дизайнерскую премию Red Dot Design Award, а также побеждает в Национальной премии "Выбор бухгалтера" – портал называют прорывом года и самым удобным электронным сервисом.
Также в июле анонсируют запуск возможности онлайн-регистрации места проживания детей до 14 лет. Родители заполняют заявление на портале, оплачивают админсбор, и место жительства меняется в тот же или на следующий день.
Дия 2.0: новые услуги
Презентация Дия 2.0 / Фото pingvin.pro
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Осенью Минцифры презентовало обновленную версию сервиса – Дия 2.0, которая принесла немало новых или усовершенствованных существующих функций. Например, в смарфтоне стала доступна цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Для переселенцев это очень нужный документ, который требуют при оформлении многих госуслуг.
Следующая полезная функция: передача права на управление авто. Теперь своим техпаспортом стало возможно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить пользователя, и после подтверждения у другого водителя в Дии появится свидетельство на управление транспортным средством.
В ноябре граждане получили доступ к профилю избирателя. Благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в е-кабинете гражданина стали доступны такие данные, как адрес голосования и адрес избирательной комиссии.
Пользователи портала Дия отныне могут:
- проверить себя в списке избирателей,
- узнать свой избирательный участок,
- найти информацию по выборам.
С 1 декабря Национальный Банк разрешил украинцам осуществлять кассовые операции в банках с цифровым паспортом в сервисе Дия. Еще раньше команда Минцифры предоставила возможность делиться цифровыми документами. Отныне клиентам банков, которые имеют электронный паспорт, больше не нужны бумажные документы для подтверждения личности в отделениях. Гражданам доступны верификация и идентификация с электронным паспортом для осуществления кассовых операций.
2 декабря портал Дия.Бизнес запустил онлайн бизнес-школу. Это бесплатная услуга образовательных курсов для предпринимателей. В частности, можно пройти курс по финансовой грамотности, курсы по бизнесу в сферах технологий, пищевой промышленности, производства текстиля, керамики и других.
Планы на 2021
Портал Дия продолжает развиваться. Как уже отмечалось, Минцифры намерено постепенно перевести все государственные услуги в онлайн, чтобы минимизировать затраты времени для граждан и бизнеса. Ожидаем дальнейших нововведений. 24 канал продолжает следить за эволюцией приложения Дия.
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