ClipDrop – приложение, которое с помощью камеры телефона "вырезает" объекты в реальном мире и переносит их на экран компьютера. Он отделяет фон от любого предмета на сделанном снимке.

Французский разработчик Сирил Диань представил приложение ClipDrop, которое позволяет камере телефона быстро захватывать предметы из окружения, отделять их от фона и перемещать на компьютер для дальнейшего редактирования, сообщает издание The Verge.

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Как работает приложение

Несмотря на наличие в смартфонах отличных камер, на сегодняшний день все еще мало инструментов для быстрого переноса предметов из реального мира в виртуальный. Как правило, для этого приходится вручную вырезать предмет со снимка в редакторах, например Photoshop. Приложение ClipDrop было создано именно для решения этой проблемы.

Он разделяет картинку в объективе камеры на различные объекты, выделяет нужный, делает его детальное фото и переносит на виртуальный рабочий стол или в редактор всего парой кликов.

Главное преимущество ClipDrop в очень точных алгоритмах вырезания объекта с картинки. При хорошем освещении и контрастном изображении приложение определяет габариты предмета и отделяет его от фона, не пропуская мелких деталей. Также ClipDrop умеет выделять текст и считывать данные с экранов.

Смотрите видеодемонстрацию возможностей ClipDrop: видео