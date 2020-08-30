В Украине заработало приложение Fairo. Он может помочь предпринимателям и фрилансерам работать эффективнее и даже смогут больше зарабатывать.

Как рассказали 24 канала в пресс-службе Creative Dock Austria, которые разработали приложение Fairo, оно дает возможность контролировать бизнес-операции онлайн в одном месте.

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С помощью приложения пользователи смогут выставлять счета и вести бухгалтерский учет. Другие важные услуги, такие как налоговая отчетность, станут доступны в сентябре.

До конца года в приложении появится еще ряд популярных банковских услуг.

"Благодаря онлайн-регистрации и функциям, адаптированным к потребностям современных фрилансеров, мы хотим устранить проблемы, связанные с администрированием бизнеса, а также сэкономить их время и нервы на бумажную работу и уплату налогов", – рассказал генеральный директор Creative Dock Austria Игорь Пршеровський.

Где скачать

Приложение Fairo уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.