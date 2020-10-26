Ни для кого не секрет, что крупные компании собирают разнообразные данные о пользователях, чтобы рекомендовать им персонализированный контент и, конечно же, релевантную рекламу. Аналитики компании Clario, специализирующейся на кибербезопасности, опубликовали рейтинг мобильных приложений, которые собирают больше всего личной информации о пользователях.

Аналитики Clario не учитывали данные cookie, которые используются приложениями и сайтами для предоставления целевой рекламы, а реальную информацию, которую разработчики знают или хотят знать о пользователях.

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Какую информацию собирают приложения

Приложения собирают такую информацию о пользователе, как возраст, пол, имя, сексуальная ориентация, религиозные предпочтения, домашний адрес, любимые места, хобби, должность на работе, зарплата и даже физические данные вроде веса, роста и информации о здоровье.

Как выяснилось, больше всех других информацию о пользователях собирает Facebook. Социальная сеть Марка Цукерберга собирает 70,59% персональных данных. Исключение – физиологические показатели, финансовые и некоторые другие данные. На втором месте располагается Instagram с 58,82%, а на третьем – популярный сервис знакомств Tinder с 55,88%.

Удивительно, но из всех сервисов Google в рейтинг попали только "Карты" с 20,59%. Даже Ikea и Netflix знают о пользователях больше – 23,53% и 26,47% соответственно. Это удивительно еще и потому, что браузер Google Chrome известен своими неуемными аппетитами в отношении пользовательской информации – он собирает данные даже в режиме "инкогнито". Ддаже когда вы вручную отключите отслеживание в настройках, Google Chrome не перестанет следить за вами.

Полный перечень приложений, которые собирают больше всего информации о пользователе



Эти приложения хотят знать о вас все / Фото Сlario