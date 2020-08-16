Мультимедийную приставку Xiaomi Mi Box 3 официально представили в 2016 году. Сейчас производитель выпустил новую прошивку на базе Android 9. Известно, что она содержит исправления ошибок операционной системы.

Апдейт Mi Box 3 получил кодовый номер R2810 для (MDZ-16-AB), передает xda-developers.com.

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Что известно

Размер обновления составляет чуть более 620 МБ. Информации об апдейте немного. Как сообщают источники, Xiaomi Mi Box 3 поддерживает воспроизведение видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду (благодаря четырехъядерному процессору Amlogic с графическим чипом Mali 450 при поддержке 2 ГБ оперативной памяти).

Устройство сможет декодировать звук в формате Dolby Digital Plus. Правда, есть также слухи, что бета-версия прошивки уже вызвала проблемы с аудиодорожкой при высоком разрешении.

Когда станет доступной

Бета-версия прошивки уже доступна в некоторых регионах. Дата официального релиза стабильной сборки Android 9 для Mi Box 3 не сообщается.