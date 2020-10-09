Приват24 и банкоматы перестанут работать на 7 часов: причина и дата
Приватбанк запланировал обновление программного обеспечения своего процессингового центра. Поэтому на 7 часов перестанет работать сервис Приват24. Также не будут работать банкоматы и POS-терминалы.
Об этом рассказали в пресс-службе Приватбанка.
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Дата
Сервис Приват24, банкоматы и POS-терминалы Приватбанка перестанут работать в ночь на 11 октября. Также не будут доступны транзакции по картам. Плановое обновление ПО будет происходить с 00:30 по 07:30 часов утра.
Причина
Таким образом компания готовится к сильной нагрузке во время ежегодных распродаж Черной пятницы и Дня Холостяка (китайский аналог).
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Как говорят в компании, ежегодно нагрузки в эти дни растут на 20%. Тогда нужно провести обновление, чтобы не возникло трудностей, зависаний или других багов во время сильной нагрузки на систему.