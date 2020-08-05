Социальная сеть Facebook опубликовала финансовые итоги второго квартала 2020 года. Несмотря на длительную кампанию по бойкоту Facebook крупными рекламодателями, компания смогла добиться роста финансовых показателей.

Несмотря на рост финансовых показателей, StopHateforProfit по прежнему следует считать большой проблемой для компании, пишет Axios.

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Прибыли Facebook

По данным Facebook, квартальная выручка выросла на 11% в годовом исчислении до 18,69 миллиарда долларов, а количество пользователей, пользующихся соцсетями ежедневно, увеличилось на 12% до 1,79 миллиарда человек. При этом 100 крупнейших рекламодателей обеспечили Facebook примерно 16% от общего дохода.

По словам финансового директора компании Дэвида Венера, этот показатель существенно уменьшился по сравнению с прошлым годом, однако доходы от рекламы в целом все равно выросли, что позволит соцсети меньше полагаться на крупные бренды, которые заказывают рекламу. Кроме того, в компании ожидают, что рост доходов от рекламы будет продолжаться до конца третьего квартала.

Руководство техногиганта по-прежнему не признает обвинений, выдвинутых организаторами бойкота. Генеральный директор Марк Цукерберг и операционный директор Шерил Сандберг заявили, что Facebook не имеет выгоды из ненавистнических высказываний, которые распространяются на платформе.

Бойкот Facebook

В июне и июле 2020 года крупные рекламодатели со всего мира – Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, HP и многие другие – объявили об отказе от рекламы на площадках Facebook. Кампания получила название StopHateforProfit – соцсеть обвиняют в неспособности удалять фейки и дискриминационный контент.

Правозащитные организации, которые начали бойкот, утверждают, что компания ничего не сделала для предотвращения распространения расистского и опасного контента, который призывает к насилию в отношении протестующих движения BlackLivesMatter. Согласно данным Axios, до августа к бойкоту присоединились более 1000 компаний по всему миру.

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Другие опасности для Facebook

Кампания по бойкоту давит на Facebook и может принести репутационные потери. Организаторы StopHateforProfit объяснили, что начинают подключать к ней компании не только с США, а сама она будет продолжаться, пока соцсеть не поменяет политику и не начнет блокировать опасный и расистский контент.

Однако в августе большинство участников бойкота все же закупит рекламу в техногиганта, в то время как лишь некоторые из них отказались прекращать кампанию – например, The North Face и Heineken. Организаторы назвали июльский бойкот "предупредительным выстрелом" и пригрозили вернуться к нему в случае, если Facebook не предпримет никаких мер.