Пользователи смартфонов от Samsung столкнулись с неприятной проблемой. Дисплеи их устройств внезапно позеленели. Больше всего пострадали новые модели.

О проблеме заявили пользователи из США, Европы и Индии, передает sammobile.com.

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Проблема больше всего затронула новейшие флагманы, в частности Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 и Galaxy Note 10 Lite.

Детали

Пользователи заметили проблему после последнего обновления прошивки. Более того, зеленый экран остался даже после того, как на Galaxy S10 Lite установили новый патч со свежими обновлениями безопасности Android.

Наиболее заметна проблема при низком уровне яркости экрана. При этом, когда яркость выше среднего показателя, то позеленение не так и легко увидеть.



Смартфоны Samsung внезапно позеленели / sammobile.com

Как исправить проблему

Пока никак. В компании пока не комментируют эту проблему, а следовательно неизвестно, готовит ли производитель обновление, которое исправит ситуацию.

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Несколько месяцев назад с похожей проблемой столкнулись пользователи Samsung Galaxy S20. Тогда ситуацию удалось улучшить после очередного обновления прошивки.

Поэтому, хочется верить, что и в этот раз ситуация улучшится сразу после того, как пользователь обновит ПО.