Недавно эксперты DisplayMate оценили экран iPhone 12 Pro Max как лучший среди смартфонов, однако некоторые владельцы устройств новой флагманской серии уже пожаловались на работу этого компонента. В конечном итоге Apple признала, что на ряде гаджетов возникла досадная проблема, однако, по данным журналистов, не спешит менять их в рамках гарантии.

Вскоре после начала продаж новинок на сайте технической поддержки Apple, а также на сторонних ресурсах появились сообщения о некорректной работе дисплея различных версий iPhone 12, сообщает 24 канал.

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В чем проблема экранов iPhone 12 Pro

Проблема, подтвержденная фотографиями пользователей, заключалась в появлении зеленой или серой заливки OLED-экранов при уменьшении яркости до 90% от максимальной или ниже.

Что-то определенно не так. У OLED-экрана черный должен быть черным, а не темно-серым. Это более заметно при меньших уровнях яркости. Если переместить ползунок вверх, это решит проблему, но иногда он переключается между правильным черным и серым,

– рассказал один из покупателей iPhone 12 Pro.

Реакция Apple

В ответ на сообщения недовольных владельцев компания официально признала проблему и заявила, что выясняет ее причину. Однако, согласно отчету издание MacRumors со ссылкой на внутренний документ компании, ее представители обратились к специалистам сервисных центров с рекомендацией избегать приема в ремонт iPhone 12 с указанной неисправностью.

Вместо этого Apple попросила инженеров проинформировать клиентов о необходимости обновления смартфона до последней версии iOS. Вероятно речь идет о программной неисправности, которая будет устранена с ближайшим апдейтом прошивки. Однако дата выхода патча пока неизвестна.