Apple признала проблемы с экранами различных моделей iPhone 12
Недавно эксперты DisplayMate оценили экран iPhone 12 Pro Max как лучший среди смартфонов, однако некоторые владельцы устройств новой флагманской серии уже пожаловались на работу этого компонента. В конечном итоге Apple признала, что на ряде гаджетов возникла досадная проблема, однако, по данным журналистов, не спешит менять их в рамках гарантии.
Вскоре после начала продаж новинок на сайте технической поддержки Apple, а также на сторонних ресурсах появились сообщения о некорректной работе дисплея различных версий iPhone 12, сообщает 24 канал.
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В чем проблема экранов iPhone 12 Pro
Проблема, подтвержденная фотографиями пользователей, заключалась в появлении зеленой или серой заливки OLED-экранов при уменьшении яркости до 90% от максимальной или ниже.
Что-то определенно не так. У OLED-экрана черный должен быть черным, а не темно-серым. Это более заметно при меньших уровнях яркости. Если переместить ползунок вверх, это решит проблему, но иногда он переключается между правильным черным и серым,
– рассказал один из покупателей iPhone 12 Pro.
Реакция Apple
В ответ на сообщения недовольных владельцев компания официально признала проблему и заявила, что выясняет ее причину. Однако, согласно отчету издание MacRumors со ссылкой на внутренний документ компании, ее представители обратились к специалистам сервисных центров с рекомендацией избегать приема в ремонт iPhone 12 с указанной неисправностью.
Вместо этого Apple попросила инженеров проинформировать клиентов о необходимости обновления смартфона до последней версии iOS. Вероятно речь идет о программной неисправности, которая будет устранена с ближайшим апдейтом прошивки. Однако дата выхода патча пока неизвестна.
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