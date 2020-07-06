В мае компания Microsoft выпустила крупное обновление для фирменной операционной системы Windows 10. Однако, кроме новых функций, апдейт принес очень много багов. Пользователи уже называют это обновление одним из самых проблемных за историю существования ОС.

Как передает Windowslatest, пользователи ПК на базе Windows 10, которые уже установили крупное обновление May 2020 Update, нашли очередной глюк в работе операционки.

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Так, специально для свежего апдейта производители выпустили свежие драйверы. Однако, установить их не так просто. Процесс обновления этих драйверов продолжается очень медленно, а иногда даже выдает непонятные сообщения об ошибке.

В чем дело

Как говорят эксперты, проблема со службой Windows Update, которая настойчиво пытается установить старые драйвера, даже если они уже успешно установлены. Именно поэтому процесс установки зацикливается и застревает.

Когда этот процесс зацикливается, то служба Windows Update продолжает выдавать пользователю сообщения во время каждой проверки апдейтов.

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Как исправить проблему

Эксперты советуют просто отменить установку определенного драйвера. Однако, это лишь временное решение. Глобально проблему пока не решить, сейчас решение за Microsoft.