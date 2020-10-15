В российском сегменте Международной космической станции сломалась система получения кислорода. Это подтвердили переговоры экипажа с центром управления полетами.

Что сломалось

Вышла из строя система "Электрон-ВМ", установленная в модуле "Звезда". Данная система работает на МКС с 2005 года, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ. Она способна производить от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час.

Не пропустите Без России и Китая: NASA объявило страны-участницы инициативы по освоению Луны и космоса

Как работает система

Система проводит электролиз воды с щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси. В апреле 2010 года "Электрон-ВМ" уже выходила из строя. Тогда экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы восстановить систему.



Система "Электрон-ВМ" / Фото "НИИхиммаш"

Что с экипажем

В случае перебоев на МКС есть запасы кислорода, а в американском сегменте МКС находится свой кислородный комплекс.

Утечка воздуха и ремонт

В конце августа давление на МКС начало опускаться. Сначала источник утечки воздуха искали в американском сегменте станции. Экипаж станции изолировали в российском модуле "Звезда". Однако в конце сентября источник утечки нашли в рабочем отсеке модуля "Звезда", где хранится научная аппаратура.

Интересно Астронавты NASA впервые протестировали скафандры для полета на Луну: видео

До сегодняшнего дня полностью устранить утечку не удается. Работы ведутся с 9 октября. Утечку пытались закрыть с помощью пластилина американского производства. Но давление в модуле продолжает падать.

В "Роскосмосе" заявили, что считают утечку "незначительной". Вероятно, это может быть отверстие или трещина размером 0,6-0,8 мм.

Между тем российские космонавты начали жаловаться на повышенную температуру в модуле.