В популярном сервисе обмена сообщениями Telegram ночью 4 октября произошла масштабный сбой. Особенно остро проблему ощутили пользователи в Европе, в том числе и в Украине.

Портал Downdetector , который следит за нарушениями в работе популярных интернет-ресурсов, сообщил о сбое в Telegram.

Напомним новость по 25 сентября Сбой в работе Telegram: мессенджер работает с перебоями в Украине и мире

Примерно в полночь в самом начале суток 4 октября пользователи мессенджера начали сообщать о проблемах в работе программы:

О невозможности подключиться к мессенджеру сообщили примерно 60% жалующихся.

О проблеме с отправкой и получением сообщений – 30%.

7% вообще не могли попасть в свой аккаунт.

Сбой в Telegram почувствовали основном в Европе (включая Украину). В Северной и Южной Америках проблемы почувствовали незначительное количество пользователей.

Заметим, что в течение сентября 2020 в Telegram фиксировали серьезные сбои 15, 18, 19 и 25 числа.



В работе Telegram в ночь на 4 октября произошел масштабный сбой / Скриншот 24 канала