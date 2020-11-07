Польский дизайнер Войцех Морштин представил проект города на воде под названием Ocean Community. Концепция основывается на модульных домах на поверхности воды в том числе и среды обитания в целом, которая позволит людям жить и создавать колонии в море.

Идея заключается в расширении береговой линии города. Живя в море, не более чем в 800 метрах от побережья, жители такого сообщества смогли бы легко добраться до города, где у них был бы доступ к объектам его инфраструктуры. Там они бы наслаждались обычной жизнью, а потом легко возвращались в свой морской дом, сообщает 24 канал.

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Новые океанские сообщества, связанные с существующей береговой инфраструктурой, станут естественным продолжением прибрежных городов,

– рассказал автор концепции.

Плавучие дома будут полагаться на большое количество солнца, воды и ветра для использования их энергии, позволяя своим обитателям жить за пределами побережья, а также вне места расположения электросетей.

Рендеры интерьера плавучих домов Войцеха Морштина

Имея два уровня и прекрасный панорамный вид на море (а также береговую линию соседнего города), такие плавучие дома могут стать продолжением прибрежных отелей и курортов, желающих предложить своим клиентам опыт новых впечатлений.

За выдающийся дизайн проект Ocean Community отмечен престижной премией Red Dot Design Concept Award 2019.