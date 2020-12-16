Программист из Америки годами наблюдал, как жизнь его отца разрушается через посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Наконец, он создал специальное приложение для умных часов, которое отслеживало сон и отвлекало от кошмаров.

Патрик Склузачек вернулся из Ирака в середине 2000-х и через месяц начал страдать от кошмаров. Почти каждую ночь он снова и снова возвращался к ужасам войны. Это повлияло на жизнь и здоровье ветерана: он начал худеть, стал раздражительным и нервным. Впоследствии появились симптомы депрессии и в конце концов Патрик начал страдать от алкоголизма, потерял жену и работу.

Его сын Тайлер увидел отца совсем другим человеком. Но, к счастью, нашел способ помочь. На четвертом курсе колледжа Макалестер он создал приложение для умных часов, которое после девяти лет непрерывного ужаса перед засыпанием победило ночные кошмары, пишет CNN.

Интересно Управляемые мозгом роборуки помогли разрезать пирожное

Что известно

Принцип работы достаточно прост. Сенсоры часов во время сна осуществляют мониторинг пульса и движений. Если человеку начинает сниться кошмар, эти показатели определенным образом меняются и устройство подает вибрацию достаточно сильную, чтобы отвлечь внимание спящего, но при этом не разбудить.

Тайлеру пришлось опробовать несколько вариантов алгоритма на тестовых устройствах – Android-смартфоне и часах Pebble. Необходимо было подобрать подходящую силу вибрации и научить ее включаться в нужные моменты сна.



Патрик и Тайлер Склузачеки / Фото USA TODAY

На этом программист не остановился. Он хотел, чтобы его программа помогала и другим бывшим военным. И уже впоследствии его разработку купила компания NightWare, создав на ее основе коммерческое приложение.

После длительного тестирования уже модифицированное приложение для борьбы с кошмарами при ПТСР получило одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Это означает, что теперь его могут применить в медицинских целях официально.