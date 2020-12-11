Серверы Foxconn атаковала программа-шифровальщик. Данные не могут восстановить вторую неделю. Foxconn не заплатили выкуп в размере 34 миллионов долларов за дешифровку взломанных серверов.

Инцидент произошел 29 ноября. Программа-шифровальщик DoppelPaymer атаковала от 1200 до 1400 серверов на предприятии в Сьюдад-Хуарес, Мексика, где, в частности, выпускается продукция для брендов Sharp и Belkin. Об этом пишет Bleeping Computer.

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Что известно

Сетевая структура завода, за безопасность которой отвечает американское подразделение, до сих пор не восстановлена. Хакеры похитили 100 Тбайт данных и уничтожили до 30 Тбайт заархивированных данных из имеющихся примерно 75 Тбайт резервных копий. Выкуп за дешифровку серверов и возврат данных требовали в размере 1804,0955 BTC, что примерно составляет 34 миллиона долларов.

Скриншот экрана с требованием выкупа / Фото Bleeping Computer

Судя по всему, компания отказалась платить выкуп. Сайт завода до сих пор недоступен. Информацию по серверам уже можно найти в интернете. Утечек личных данных работников или информации о финансовой деятельности предприятия пока не замечено.

Представители Foxconn подтвердили факт атаки и сообщили, что на предприятии уже действует повышенный уровень информационной безопасности.