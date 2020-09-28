Сотрудник Avast взломал кофеварку через Wi-Fi. При этом потратил на взлом всего несколько минут. После этого хакер заставил аппарат майнить криптовалюту, а также в целом парализовал работу прибора с требованием выкупа.

Эксперт по кибербезопасности Мартин Хрин отметил, что кофеварка построена на базе популярных микроконтроллеров, информации о которых в сети более чем достаточно, передает slashgear.com.

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Как это удалось

Эксперт объяснил, что кофеварка не использует для запуска шифрование, поэтому программист перехватил ее прошивку при обновлении, немного модифицировал и загрузил на устройство.

После запуска прибор немного взбунтовался, бесконтрольно разливая кипяток. А также начал выводить на дисплей требование перевода денег. Также на мониторе указан URL для восстановления нормальной работы.

Кроме того, Мартин запустил на устройстве майнинг криптовалюты Monero. Правда, учитывая низкую производительность встроенного микроконтроллера, больших прибылей это ему не принесло.

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Цель

Как объяснил программист, так он пытался обратить внимание производителей на необходимость обеспечить безопасность любых разумных устройств, поскольку для взлома многих из них хакерам достаточно базовых знаний алгоритмов работы электроники.